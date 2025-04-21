Самолет-разведчик из Швеции кружил над Львовом: что о нем известно

Власти официально не комментировали событие

Saab 340 AEW&C – это современный разведывательный самолет из Швеции, способный обнаруживать угрозы на сотни километров. Один из таких бортов недавно прибыл в Украину и уже провел тестовый полет.

Как сообщает "Clash Report", он совершил первый полет в небе над Львовом.

"Он усилит оборону Украины от крылатых ракет и будет поддерживать прибывающие самолеты F-16 благодаря интеграции Link 16", — говорится в сообщении.

Пока официального подтверждения прибытия самолета со стороны украинских или шведских структур не было.

Что известно о Saab 340

Это двухмоторный турбовинтовой самолет, который разработали в Швеции. Первый полет Saab 340 состоялся 25 января 1983 года.

Швеция еще в мае 2024 года объявила о передаче Украине двух таких самолетов в рамках одного из крупнейших пакетов помощи стоимостью 13,3 миллиарда шведских крон. Самолеты типа 340 AEW&C оснащены радаром Erieye PS-890, который может одновременно сопровождать до 300 целей и передавать информацию в режиме реального времени командным пунктам или авиации.

Благодаря современному оборудованию аппарат выполняет функции воздушного центра управления, обеспечивая координацию между разными военными подразделениями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что необычный пассажирский самолет был замечен в небе над Львовом, а его рейс имел необычное название — "WELCOME" ("Добро пожаловать"). Обычно подобные аномалии могут являться следствием технических сбоев или работы систем радиоэлектронной борьбы, однако местные жители утверждают, что слышали звук самолета.