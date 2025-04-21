Из гусебойки по дронам: "усатый организм" Михалков передал оккупантам охотничье ружье с интересной историей

Это оружие Михалкову подарил Черномырдин

Путинский придворный пропагандист Никита Михалков заявил, что передаст российской оккупационной армии американское ружье, подаренное ему когда-то бывшим главой правительства и послом России в Украине Виктором Черномырдиным.

Такое заявление Михалков сделал в эфире передачи "Бесогон ТВ", которую он ведет на государственном телеканале "Россия 24". Он показал и само оружие – ружье Marlin Model 55 Goose Gun калибра 18,5 миллиметра.

"Это ружье из моей коллекции, рассчитано на очень дальнюю стрельбу. Мне его подарил Виктор Черномырдин. Думаю, он не обиделся бы из-за того, что я хочу преподнести его на фронт. Надеюсь, это американское ружье будет с успехом сбивать дроны", — заявил пропагандист.

Кроме того, он заявил, что российские солдаты на передовой стреляют снарядами, на которых написано "Бесогон", а также показал в эфире ролик с БПЛА с тем же названием.

Никита Михалков и война в Украине

Советский и российский режиссёр, актёр, продюсер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков с началом полномасштабного вторжения Путина в Украину стал одной из ключевых фигур культурной поддержки российской агрессии.

Уже в первые дни войны он заявил, что действия Путина "необходимы" и "исторически оправданы". Ведёт передачу "Бесогон ТВ", где регулярно транслирует антиукраинские, антизападные и конспирологические идеи.

Заявления Михалкова используются в российской госпропаганде наряду с высказываниями других публичных деятелей, таких как Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян.

В январе 2023 года пропагандист попал в санкционный список СНБО за публичную поддержку войны и распространение пропаганды. По той же причине на YouTube удалили его канал.

В ноябре 2024 года от имени Союза кинематографистов Михалков подал в суд на Украину за "бесхозяйственное управление в Крыму", и потребовал взыскать с украинских чиновников почти 49 млн рублей (свыше 20 миллионов гривен). Основная жалоба кремлевского рупора связана с загрязнением воды.