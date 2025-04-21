Мемы о смерти Папы Римского заполонили сеть: почитайте самые остроумные

Украинцы нашли повод для шуток

Смерть Папы Римского Франциска стала одной из главных мировых новостей 21 апреля, но украинцы традиционно не остались в стороне и восприняли печальное известие со своей фирменной иронией. В соцсетях начали распространяться мемы, в которых пользователи обыгрывают не только смерть понтифика, но и последнюю встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

"Телеграф" собрал подборку самых остроумных шуток. Они касаются, в частности, предположений о "роковых" последствиях визитов американских политиков. Украинский волонтер Сергей Стерненко даже поинтересовался у Венса, "не планирует ли он в ближайшее время посетить Путина", намекая на последовательность событий.

Из-за противоречивости предыдущих заявлений Папы не все украинцы восприняли новость о его смерти как печальную. В то же время президент Владимир Зеленский традиционно выразил свои соболезнования и отметил, что понтифик поддерживал Украину.

Толчком для шуток стало напоминание о так называемом "Пророчестве пап" — апокрифической хронике, приписываемой святому Малахии, ирландскому архиепископу XII века. Как пишет DailyMail, по тексту, хранящемуся в секретных архивах Ватикана, смерть последнего Папы должна стать предвестником Судного дня. Согласно интерпретации некоторых комментаторов, Франциск был последним в списке из 112 понтификов.

Напомним, ранее "Телеграф" уже писал о первой подборке мемов и шуток, появившихся в сети после новости о смерти Папы.