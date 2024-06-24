Как снять показатели счетчика электроэнергии: доступна инструкция для каждого

Есть определенные нюансы в двухзонных счетчиках

В условиях постоянных отключений света есть возможность сэкономить на платежках. Но для этого важно знать, как правильно снимать показатели счетчика электроэнергии, чтобы ничего не перепутать.

Во многих домах установлены двухзонные счетчики. То есть те, которые показывают дневные и ночные показатели потребленной электроэнергии. DTEK сообщает, что каждые 10 секунд на экране таких счетчиков появляются новые данные, в частности:

По тарифу "день" — с 7:00 до 23:00;

по тарифу "ночь" — с 23:00 до 7:00;

суммарное число потребленной электроэнергии

Очень часто у пользователей установлены такие модели счетчиков как GAMA, MTX, NIK. У каждой из них есть свои тонкости.

Показатели на GAMA

На первом типе счетчиков GAMA:

Число 15.8.2 – дневной тариф;

число 15.8.1 – ночной тариф;

число 15.8.0 – общее количество использованной электроэнергии.

На втором типе счетчиков GAMA:

Число 1.8.2 – дневной тариф;

число 1.8.1 – ночной тариф;

число 1.8.0 – суммарное количество потребленной электроэнергии.

Показатели на NIK

На первом типе счетчиков NIK:

Число 1.8.2 – дневной тариф;

число 1.8.1 – ночной тариф;

число 1.8.0 – общий тариф.

На втором типе счетчиков NIK:

Число 15.8.2 – дневной тариф;

число 15.8.1 – ночной тариф;

число 15.8.0 – суммарное число потребленной электроэнергии.

На третьем типе счетчиков NIK:

Число Т22 – тариф в день;

число Т21 – тариф на ночь;

число Т2 – общий объем электроэнергии.

Показатели на MTX

Число 1.8.2 – тариф в день;

число 1.8.1 — тариф на ночь;

1.8.0 — суммарное количество использованной электроэнергии.

Важно помнить, что показатели сообщаем по отдельности: за день и ночь. Это нужно сделать за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего.

Ранее "Телеграф" сообщал, как происходит поверка счетчиков на воду. Мы рассказали, кто ее проводит и как часто.