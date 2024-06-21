Поверка счетчиков на воду: кто ее проводит и зачем это делают
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Узнайте, как часто нужно поверять счетчики на воду
Несмотря на то, что в Украине война — жизнь продолжается и потребителям приходится платить за жилищно-коммунальные услуги. А также передать показания счетчиков на воду. "Телеграф" уже рассказывал, как определить, что счетчик сломан, а сегодня делится, кто и зачем проводит поверку счетчиков.
Как оказалось, по закону Украины поверка счетчиков на воду производится раз на 4 года, пишет "На пенсии". Предлагаем узнать об этой процедуре подробнее.
Для чего делают поверку счетчиков воды
Бытовые потребители платят за воду по счетчику, поэтому очень важно, что он корректно работал и правильно отображал количество потребленной воды. Именно по этому раз на четыре года проводится поверка счетчиков. И это обязательная процедура, которая зафиксирована в законе Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Чаще всего поверкой счетчиков занимаются специалисты водоканалов, в которые потребители отправляют показатели счетчиков. Однако, по желанию потребитель может обратиться к другому сертифицированному специалисту. Однако за это придется заплатить отдельно.
Известно, что во время поверки счетчика специалист устанавливает точность измерения прибором и возможность его дальнейшей эксплуатации. При обнаружении неточностей счетчик ремонтируют или меняют.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда вышел из строя счетчик света. Куда бежать и к кому обращаться.