Поверка счетчиков на воду: кто ее проводит и зачем это делают

Узнайте, как часто нужно поверять счетчики на воду

Несмотря на то, что в Украине война — жизнь продолжается и потребителям приходится платить за жилищно-коммунальные услуги. А также передать показания счетчиков на воду. "Телеграф" уже рассказывал, как определить, что счетчик сломан, а сегодня делится, кто и зачем проводит поверку счетчиков.

Как оказалось, по закону Украины поверка счетчиков на воду производится раз на 4 года, пишет "На пенсии". Предлагаем узнать об этой процедуре подробнее.

Для чего делают поверку счетчиков воды

Бытовые потребители платят за воду по счетчику, поэтому очень важно, что он корректно работал и правильно отображал количество потребленной воды. Именно по этому раз на четыре года проводится поверка счетчиков. И это обязательная процедура, которая зафиксирована в законе Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Чаще всего поверкой счетчиков занимаются специалисты водоканалов, в которые потребители отправляют показатели счетчиков. Однако, по желанию потребитель может обратиться к другому сертифицированному специалисту. Однако за это придется заплатить отдельно.

Известно, что во время поверки счетчика специалист устанавливает точность измерения прибором и возможность его дальнейшей эксплуатации. При обнаружении неточностей счетчик ремонтируют или меняют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда вышел из строя счетчик света. Куда бежать и к кому обращаться.