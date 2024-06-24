Як зняти показники лічильника електроенергії: доступна інструкція для кожного

Є певні нюанси у двозонних лічильниках

В умовах постійних відключень світла є можливість зекономити на платіжках. Але для цього важливо знати, як правильно знімати показники лічильника електроенергії, щоб нічого не переплутати.

У багатьох помешканнях встановлені двозонні лічильники. Тобто, ті, котрі показують денні та нічні показники спожитої електроенергії. DTEK інформує, що кожні 10 секунд на екрані таких лічильників з'являються нові дані, зокрема:

За тарифом "день" — з 7:00 до 23:00;

за тарифом "ніч" — з 23:00 до 7:00;

сумарне число спожитої електроенергії.

Дуже часто у користувачів встановлені такі моделі лічильників, як GAMA, MTX, NIK. Кожна з них має свої тонкощі.

Показники на GAMA

На першому типі лічильників GAMA:

Число 15.8.2 — денний тариф;

число 15.8.1 — нічний тариф;

число 15.8.0 — загальна кількість використаної електроенергії.

На другому типі лічильників GAMA:

Число 1.8.2 — денний тариф;

число 1.8.1 — нічний тариф;

число 1.8.0 — сумарна кількість спожитої електроенергії.

Показники на NIK

На першому типі лічильників NIK:

Число 1.8.2 — денний тариф;

число 1.8.1 — нічний тариф;

число 1.8.0 — загальний тариф.

На другому типі лічильників NIK:

Число 15.8.2 — денний тариф;

число 15.8.1 — нічний тариф;

число 15.8.0 — сумарне число спожитої електроенергії.

На третьому типі лічильників NIK:

Число Т22 — тариф на день;

число Т21 — тариф на ніч;

число Т2 — загальний обсяг електроенергії.

Показники на MTX

Число 1.8.2 — тариф на день;

число 1.8.1 — тариф на ніч;

1.8.0 — сумарна кількість використаної електроенергії

Важливо пам'ятати, що показники повідомляємо окремо: за день та ніч. Це потрібно зробити за 2 дні до кінця місяця та упродовж 3 днів наступного.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як відбувається повірка лічильників на воду. Ми розповіли, хто її проводить та як часто.