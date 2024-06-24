Як зняти показники лічильника електроенергії: доступна інструкція для кожного
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Є певні нюанси у двозонних лічильниках
В умовах постійних відключень світла є можливість зекономити на платіжках. Але для цього важливо знати, як правильно знімати показники лічильника електроенергії, щоб нічого не переплутати.
У багатьох помешканнях встановлені двозонні лічильники. Тобто, ті, котрі показують денні та нічні показники спожитої електроенергії. DTEK інформує, що кожні 10 секунд на екрані таких лічильників з'являються нові дані, зокрема:
- За тарифом "день" — з 7:00 до 23:00;
- за тарифом "ніч" — з 23:00 до 7:00;
- сумарне число спожитої електроенергії.
Дуже часто у користувачів встановлені такі моделі лічильників, як GAMA, MTX, NIK. Кожна з них має свої тонкощі.
Показники на GAMA
На першому типі лічильників GAMA:
- Число 15.8.2 — денний тариф;
- число 15.8.1 — нічний тариф;
- число 15.8.0 — загальна кількість використаної електроенергії.
На другому типі лічильників GAMA:
- Число 1.8.2 — денний тариф;
- число 1.8.1 — нічний тариф;
- число 1.8.0 — сумарна кількість спожитої електроенергії.
Показники на NIK
На першому типі лічильників NIK:
- Число 1.8.2 — денний тариф;
- число 1.8.1 — нічний тариф;
- число 1.8.0 — загальний тариф.
На другому типі лічильників NIK:
- Число 15.8.2 — денний тариф;
- число 15.8.1 — нічний тариф;
- число 15.8.0 — сумарне число спожитої електроенергії.
На третьому типі лічильників NIK:
- Число Т22 — тариф на день;
- число Т21 — тариф на ніч;
- число Т2 — загальний обсяг електроенергії.
Показники на MTX
- Число 1.8.2 — тариф на день;
- число 1.8.1 — тариф на ніч;
- 1.8.0 — сумарна кількість використаної електроенергії
Важливо пам'ятати, що показники повідомляємо окремо: за день та ніч. Це потрібно зробити за 2 дні до кінця місяця та упродовж 3 днів наступного.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як відбувається повірка лічильників на воду. Ми розповіли, хто її проводить та як часто.