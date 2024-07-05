Балетки, приковывающие взгляды: звезда "Милых обманщиц" выгуляла изящный тренд летнего сезона 2024 (фото)

Актриса Шей Митчелл знает толк в модных тенденциях

Хрупкие и слегка инфантильные балетки уверенно перешли из антитрендов в топ самых модных вещей последних сезонов. Летом 2024 года для городской прогулки можно выбрать балетки из кожи с круглыми носиками, или сетчатые балетки. Последний вариант продемонстрировала на своем примере канадская актриса Шей Митчелл.

37-летняя знаменитость, которая обрела популярность после своей роли Эмили Филдс в популярном сериале Pretty Little Liars ("Милые обманщицы"), "засветилась" на вертолетной площадке West Side Heliport в четверг, 4 июля, в Нью-Йорке. Для этой прогулки Шей выбрала черные сетчатые балетки. Такой классический силуэт в последнее время стал неотъемлемой частью мира моды и обуви.

Балетки звезды включают в себя воздушный сетчатый верх, тонкие ремешки и регулируемые серебряные пряжки по бокам. Хотя не ясно, какой бренд обуви у Митчелл, похожие стили можно найти у модных коллекциях Steve Madden, Dolce Vita, Theory, Schutz, Mango, Rag & Bone и Free People.

Фото: Getty Images

Пара придала ансамблю канадской актрисе изящный танцевальный штрих, возвышая ее в остальном простой и ультра-повседневный образ. Он состоял из черных спортивных штанов в сверхкомфортном стиле oversize и укороченной простой белой футболки.

Фото: Getty Images

В завершении аутфита Шей надела тонкие черные солнцезащитные очки и ряд простых украшений: маленькие круглые серьги и лаконичный браслет.

Фото: Getty Images

Стоит отметить, что в 2024 году в моду вернулись прозрачные балетки. Ранее "Телеграф" писал, какие стильные тренды актуальны этим летом.