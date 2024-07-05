Балетки, що приковують погляди: зірка "Милих ошуканок" вигуляла витончений тренд літнього сезону 2024 (фото)

Актриса Шей Мітчелл розуміється на модних тенденціях

Тендітні та злегка інфантильні балетки впевнено перейшли з антитрендів у топ наймодніших речей останніх сезонів. Влітку 2024 року для міської прогулянки можна вибрати балетки зі шкіри з круглими носиками або сітчасті балетки. Останній варіант продемонструвала на своєму прикладі канадська актриса Шей Мітчелл.

37-річна знаменитість, яка набула популярності після своєї ролі Емілі Філдс у популярному серіалі Pretty Little Liars ("Милі ошуканки"), "засвітилася" на вертолітному майданчику West Side Heliport у четвер, 4 липня, у Нью-Йорку. Для цієї прогулянки Шей вибрала чорні сітчасті балетки. Такий класичний силует останнім часом став невід’ємною частиною світу моди та взуття.

Балетки зірки включають повітряний сітчастий верх, тонкі ремінці та регульовані срібні пряжки з боків. Хоча не зрозуміло, який бренд взуття у Мітчелл, схожі стилі можна знайти у модних колекціях Steve Madden, Dolce Vita, Theory, Schutz, Mango, Rag & Bone та Free People.

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Пара надала ансамблю канадській актрисі витончений танцювальний штрих, піднімаючи її в іншому простий та ультраповсякденний образ. Він складався з чорних спортивних штанів у надкомфортному стилі oversize та укороченої простої білої футболки.

Фото: Getty Images

На завершення аутфіту Шей одягла тонкі чорні сонцезахисні окуляри та ряд простих прикрас: маленькі круглі сережки та лаконічний браслет.

Фото: Getty Images

Варто зазначити, що 2024 року в моду повернулися прозорі балетки. Раніше "Телеграф" писав, які стильні тренди актуальні цього літа.