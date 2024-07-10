Будете платить за электроэнергию в два раза меньше: какой счетчик установить дома

Потребителям говорят, что установление двухзонного счетчика окупится уже за год-два

С июня в Украине подорожала электроэнергия, поэтому суммы на свет в коммунальных платежах начали увеличиваться. Однако гражданам подсказали способ, как снизить расходы – достаточно установить правильный счетчик.

Об этом рассказал глава энергетической компании "Yasno" Сергей Коваленко. Он отметил, что украинцы могут платить за электроэнергию в два раза меньше.

Как сэкономить на электроэнергии

Учитывая, что с начала лета в Украине вырос тариф на электроэнергию (до 4,32 гривны за киловатт), гражданам рассказали о способах, которые позволят им меньше платить за услугу. В первую очередь, рекомендуется установить двухзонный счетчик. С его помощью потребители смогут платить за свет по ночному тарифу (с 23:00 до 07:00), а он в два раза меньше обычного. То есть вместо 4,32 гривны за киловатт вы будете платить всего 2,16 гривны.

Сергей Коваленко считает, что установка такого счетчика окупится уже за 1-2 года. Также украинцам советуют установить дома "умные" розетки, которые можно запрограммировать на включение техники в период ночного тарифа.

Отметим, что за счет использования более дешевого ночного тарифа можно сократить расходы на электроэнергию на 20-50%, в зависимости от объема потребления и характера использования электроэнергии. Более того, перенос потребления электроэнергии на ночное время помогает разгрузить электросети в пиковые часы, что может положительно сказаться на стабильности энергоснабжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как снять показатели счетчика электроэнергии. Подготовили вам простую инструкцию, как это сделать корректно.