Платитимете за електроенергію вдвічі менше: який лічильник встановити вдома

Споживачам кажуть, що встановлення двозонного лічильника окупиться вже за рік-два

З червня в Україні подорожчала електроенергія, тож суми на світло у комунальних платежах почали збільшуватися. Проте громадянам підказали спосіб зниження витрат – достатньо встановити правильний лічильник.

Про це розповів голова енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. Він зазначив, що українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше.

Як заощадити на електроенергії

З огляду на те, що з початку літа в Україні зріс тариф на електроенергію (до 4,32 гривні за кіловат), громадянам розповіли про способи, які дозволять їм менше платити за послугу. Насамперед рекомендується встановити двозонний лічильник. З його допомогою споживачі зможуть платити за світло за нічним тарифом (з 23:00 до 07:00), а воно вдвічі менше від звичайного. Тобто замість 4,32 гривні за кіловат ви платитимете всього 2,16 гривні.

Сергій Коваленко вважає, що встановлення такого лічильника окупиться вже за 1-2 роки. Також українцям радять встановити вдома "розумні" розетки, які можна запрограмувати на включення техніки у період нічного тарифу.

Зазначимо, що шляхом використання дешевшого нічного тарифу можна скоротити витрати на електроенергію на 20-50% залежно від обсягу споживання та характеру використання електроенергії. Щобільше, перенесення споживання електроенергії на нічний час допомагає розвантажити електромережі в пікові години, що може позитивно позначитися на стабільності енергопостачання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зняти показники лічильника електроенергії. Підготували просту інструкцію, як це зробити коректно.