В Черкасской области 15-летний школьник воспользовался именем погибшего на фронте земляка для общения с девушками

Подросток до последнего не признавал, что это он "украл" имя своего героического земляка

Неожиданный удар получили родные бойца "Азова" Александра Коцуконя ("Арса"), погибшего при обороне Мариуполя. Его имя и фото наград использовал местный подросток, чтобы произвести впечатление на девушек. Сейчас парень уже попросил прощения на камеру за содеянное, но это не снимает проблемы, уверена семья Героя, ведь в стране, по их убеждению, отсутствует культура чествования памяти павших воинов.

22-летний Александр Коцуконь — один из двух жителей села Телепине Каменского района Черкасской области, погибших защищая Украину от российского нашествия. Молодой человек здесь родился и окончил школу, после выпуска поступил на факультет журналистики Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого. Из-за призыва на срочную службу, а проходил ее Александр в в/ч 3061 Национальной гвардии Украины, обучение было поставлено на паузу. Впоследствии произошло судьбоносное знакомство парня с "азовцами", подписание контракта и работа в пресс-службе отдельного отряда специального назначения Нацгвардии "Азов" в Мариуполе.

В этом городе Арс встретил полномасштабное вторжение, на тот момент он был водителем автороты, и присоединился к обороне Мариуполя вместе с побратимами. Погиб военный от пули снайпера при выполнении очередного боевого задания с группой разведки. Похоронен Александр в Черкассах на Аллее Славы Третьего городского кладбища. Конечно, о его судьбе хорошо знали на малой родине, тем более странным для знакомых стало появление аккаунта в соцсетях, которое вели от его имени.

В селе установлен памятный знак в честь павших воинов, рядом конструкции с фото двух Александров Коцуконя и Махинько.

- Мне позвонила родственница мужа из нашего села, которой стало известно, что кто-то из местных переписывался от имени моего сына, — рассказала "Телеграфу" мать Героя Оксана Коцуконь. — Это установили его знакомые ребята, увидевшие имя Саши в Instagram, завели с ним разговор в личных сообщениях, и узнали, кто же стоит за этим аккаунтом. Оказалось, что это 15-летний Максим Парокинний — юноша, которого мы знали с самого детства, и он знал нашу семью.

Этот школьник еще с зимы начал общаться с девушками в соцсетях и одном из мессенджеров, писал им, что ему 26, что он военный, азовец, и хвастался наградой, которую якобы получил. А присылал фото почетного знака отличия "Защитник Украины — Герой Черкасс" вместе с "орденской" книгой с фамилией моего сына. Также подросток жаловался собеседницам на определенные сложные обстоятельства, будто денег даже на сигареты у него не было, то есть давил на жалость. Возможно, что определенные средства ему после этого и переводили, но не думаю, что речь идет о значительных суммах.

Ребята сами пытались у этого Максима выяснить, зачем он прибег к такому мошенничеству, но он, конечно, все отрицал. То же говорил и моему мужу, который посетил его родителей в эту субботу. Тогда я уже присоединилась к разговору по телефону по громкой связи. Объясняла ему: "Ты уже взрослый парень и должен понимать, что в настоящее время современных технологий не проблема доказать, кто открыл аккаунты, с какого компьютера или телефона посылались сообщения". И тогда только он начал извиняться, — говорит мама героя.

При переписке школьник выдавал себя за погибшего на войне односельчанина и кичился его наградой.

По словам Оксаны, родители парня также пытались извиниться за действия сына, но она их предупредила, что придаст огласке ситуацию. И сделала это, выложив видео-извинения парня у себя на странице Facebook. Прежде всего, чтобы предотвратить повторение подобного.

– Когда всплыл этот ужасный факт, у меня были очень бурные эмоции, в прямом смысле отняло речь, – добавляет женщина. — Мне трудно осознать, что это подросток, который ежедневно ездил в школу и возвращался домой мимо памятного знака в честь погибших защитников, рядом с которым установлены конструкции с фото моего Саши и Александра Махинько — второго погибшего односельчанина. Наверное, это произошло и потому, что есть определенные недоработки с формированием культуры чествования памяти воинов, отдавших свою жизнь на фронте. Уже третий год я жду установки мемориальной доски моему сыну на его родной школе (пока она есть только на нашем доме). Ибо есть те, кто думает, что не стоит превращать учебные заведения в "кладбища" — такое выражение слышала лично.

Мать Александра Коцуконя уверена, что о вкладе ее сына и других воинов в победу нужно рассказывать молодежи.

Но если не рассказывать детям, кому они обязаны тем, что могут учиться, жить в относительной безопасности, потому что линия фронта от этого села далеко благодаря таким воинам, как мой сын. Должна быть найдена форма, каким образом это лучше делать. Возможно, нужно вспоминать таких людей на уроках истории или на других занятиях, можно создавать тематические уголки, где будут представлены жизненные пути Героев, выставлены их личные вещи. Если, например, Саша погиб в боях за Мариуполь, то стоит осветить и то, как проходила оборона этого города.

О цене, которую наша страна платит, нужно постоянно напоминать и говорить. Так же нетрудно останавливаться, откладывать все дела каждое утро в 9 часов, когда длится общенациональная минута молчания. Потому что, скорее всего, что-то мы все делаем не так, или мало делаем, потому что имеем периодические случаи вандализма на местах захоронения воинов, танцы на фоне портретов погибших на улицах городов и другие досадные случаи, — резюмирует Оксана.

По словам мамы погибшего воина, она проинформировала о случившемся старосту села, надеясь, что представители местной власти обсудят вместе с правоохранителями и педагогами и должным образом на нее отреагируют.