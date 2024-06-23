Не СИЗО: женщине, которая разгромила могилы героев Да Винчи, Джуса, Петриченко в Киеве, избрали меру пресечения

Ей грозит до семи лет лишения свободы

Подозреваемая в разгроме могил погибших воинов — Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова "Джуса" и Павла Петриченко — поместили в психбольницу. Женщина будет там 60 суток.

Выйдет она оттуда 19 августа. Об этом "Суспильному" сообщили в киевской городской прокуратуре.

Отмечается, что соответствующее ходатайство о мере пресечения подали в суд прокуроры. Согласно статье 208 УПК Украины, ей может грозить до семи лет заключения.

"По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в заведение по предоставлению психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", — сказали в городской прокуратуре журналистам "Суспильного".

Напомним, в четверг, 20 июня, у Аскольдовой могилы на месте захоронений погибших Героев фигурантка совершила акт вандализма. Как выяснили следователи, женщина по хулиганским мотивам нанесла более 20 ударов палкой по могилам защитников, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки. Также были опубликованы кадры по камерам наблюдения. На видео о зафиксировано, как женщина совершила преступление.

Ранее "Телеграф" писал, что наш фотокор Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал последствия погрома на могилах украинских воинов.