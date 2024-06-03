Сорванные флаги и разбросанные кресты: на Тернопольщине рецидивист повредил могилы военных (фото)

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы

В Украине произошел очередной случай надругательства над могилами павших военнослужащих. В этот раз инцидент произошел в поселке Гусятин Тернопольской области.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области. Там отметили, что в понедельник, 3 июня, около 12:00 сотрудникам Гусятинского отделения полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на местном кладбище неизвестный надругался над четырьмя могилами.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где зафиксировали четыре поврежденных могилы военнослужащих, погибших на войне, защищая независимость и территориальную целостность Украины от вооруженной агрессии России. На могилах были свергнуты кресты, разбросаны подсвечники, сорван государственный флаг Украины и портреты военнослужащих.

Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили личность злоумышленника. Им оказался 53-летний житель одного из сел общины. Мужчина ранее неоднократно был судим за имущественные преступления. Мотивы его поступка выясняют правоохранители.

По этому факту следователи полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения.

Гусятин на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одесской области женщина забрала цветы из Эспланады памяти павших Героев. По ее словам, цветы она унесла на море и там оставила. Зачем женщина это сделала – не объяснила.