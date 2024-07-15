Волонтеры "Вільні та Вірні" передали помощь батальону "Волки Да Винчи" и бойцам 59 ОМПБр

Волонтеры ОО "Вільні та Вірні" отправились на восток нашей страны, чтобы передать помощь мужественным украинским защитникам.

Воинам легендарного батальона "Волки Да Винчи" был передан мобильный банный комплекс, модернизированный для выполнения боевых задач пикап, а также многие другие полезные вещи, о которых просили воины-герои во время прошлой встречи с общественными активистами.

По словам главы ОО "Вільні та Вірні", воина-добровольца Виталия Герсака, его команда на постоянной основе помогает защитникам и пытается закрывать насущные потребности для того, чтобы как можно быстрее Украина одержала победу и чтобы дети и внуки нынешних украинцев никогда не видели ужасов войны.

"Мы все делаем ради победы и будем продолжать, пока она наконец не наступит. Только победа, а не всякие там перемирия и позорные геополитические торги за счет нашей территориальной целостности и ценой мира для будущих поколений украинцев. Моя команда в очередной раз помогает "Волкам Да Винчи" — нашим побратимам и нашим друзьям, которые защищают Украину на востоке Украины. Мое подразделение сейчас также находится на востоке, и я каждый день вижу, какие потребности есть у наших защитников" — отметил подполковник ВСУ В. Герсак.

Волонтеры также посетили 59 ОМПБр, которой постоянно помогают с самого начала полномасштабного вторжения, когда бойцы этой бригады мужественно защищали Николаев и освобождали от врагов Херсон. Им были переданы генераторы и партия медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, при помощи и содействии ОО "Вільні та Вірні" боевым подразделениям ВСУ с начала 2024 года было передано около 500 FPV-дронов, более 100 генераторов, около 70 тепловизоров, 6 000 комплектов одежды, 200 тонн продовольствия, автомобили скорой помощи, бусы, 10 мобильных стирально-бытовых комплексов, 15 пикапов и около 80 багги "Хижак".