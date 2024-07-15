Волонтери "Вільні та Вірні" передали допомогу батальйону "Вовки Да Вінчі" та бійцям 59 ОМПБр

Волонтери ГО "Вільні та Вірні" вирушили на схід нашої країни аби передати допомогу мужнім українським захисникам.

Воїнам легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі" було передано мобільний лазневий комплекс, модернізований для виконання бойових завдань пікап, а також багато інших корисних речей, про які просили воїни-герої під час минулої зустрічі з громадськими активістами.

За словами голови ГО "Вільні та Вірні", воїна-добровольця Віталія Герсака, його команда на постійній основі допомагає захисникам та намагається закривати нагальні потреби для того, аби якнайшвидше Україна здобула перемогу і щоб діти та онуки нинішніх українців ніколи не бачили жахіть війни.

"Ми все робимо заради перемоги і будемо продовжувати, доки вона нарешті не настане. Тільки перемога, а не усілякі там перемир’я та ганебні геополітичні торги за рахунок нашої територіальної цілісності та ціною миру для майбутніх поколінь українців. Моя команда вже вкотре допомагає "Вовкам Да Вінчі" — нашим побратимам і нашим друзям, які боронять Україну на сході України. Мій підрозділ зараз також знаходиться на сході, і я кожного дня бачу, які потреби є у наших захисників", — зазначив підполковник ЗСУ В. Герсак.

Волонтери також завітали до 59 ОМПБр, якій постійно допомагають від самого початку повномасштабного вторгнення, коли бійці цієї бригади мужньо боронили Миколаїв та звільняли від ворогів Херсон. Їм було передано генератори та партію медичної допомоги.

Як повідомлялося раніше, за допомоги та сприяння ГО "Вільні та Вірні" бойовим підрозділам ЗСУ з початку 2024 року було передано близько 500 FPV-дронів, понад 100 генераторів, близько 70 тепловізорів, 6 000 комплектів одягу, 200 тонн харчів, автомобілі швидкої допомоги, буси, 10 мобільних прально-побутових комплексів, 15 пікапів та близько 80 багі "Хижак".