Как проект "Общая жажда" от "Моршинской" вдохновляет двигаться вперед и помогать стране

Присоединиться к проекту очень просто

В современных условиях стресса и хронической усталости забота о здоровье приобретает чрезвычайную важность. Проект "Общая жажда" от "Моршинской" — это больше, чем просто инициатива, это призыв для каждого из нас, чтобы выйти на свежий воздух, двигаться, восстанавливаться и делать доброе дело одновременно.

Представьте, что каждые 8000 шагов, которые вы делаете каждый день, не только укрепляют ваш иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и повышают общий тонус организма, но и превращаются в 2 литра качественной питьевой воды для тех, кто в этом больше нуждается. За три месяца работы проекта уже было передано на благотворительные цели дополнительно 69887 литров воды "Моршинская"!

Интерес к проекту растет каждый день, ведь заботясь о себе, у людей есть возможность присоединиться к хорошему делу. В апреле участники "Общей жажды" совершили 32 миллиона шагов, а в мае этот показатель увеличился до впечатляющих 53 миллионов шагов. Инициативу от "Моршинской" подхватили и сети спортзалов hiitworks и "Формула красоты", где за активное участие в челендже клиенты получают бесплатные тренировки.

В апреле благотворительная вода была отправлена боевым подразделениям ВСУ на южном и Донецком направлениях, а еще в госпитали Ужгорода, где раненые военные проходят лечение. Воду передавали через благотворительные организации — БО "Киевский городской благотворительный фонд "Фудбенк", БФ "Развитие страны", ОО ММО "Самерс". В мае еще 30 000 литров минеральной воды "Моршинская" передано для обеспечения воинских частей и батальонов на южном и Харьковском направлениях через общественную организацию "Сильная духом Украина". А в июне минеральную воду "Моршинская" передали БО "Мальтийская служба помощи" для детского лагеря, где отдыхают дети, потерявшие семью, дети-переселенцы и воспитанники интернатов. Также воду отправили в подразделения ВСУ и ТРО, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, и детским домам через БО БФ Доверие.

Присоединиться к проекту очень просто! Загружайте бесплатное приложение на сайте проекта "Общая жажда" , отслеживайте свои результаты и не забывайте пополнять свой гидробаланс с "Моршинской" во время прогулок.

Присоединяйтесь к нашей инициативе и следите за достижениями "Общей жажды". Каждые ваши 8000 шагов — это дневной запас воды для тех, кто в ней нуждается больше всего.

Шагай, помогай и восстанавливайся вместе с Моршинской!