"Это же из бюджета нашего": как украинцы реагируют на часы охранника Зеленского почти за 100 тысяч

Мнения украинцев разделились

Охранник президента Украины Максим Донец, которого называют "крашем" украинок, показался с часами почти за 100 тысяч гривен. Сеть разразилась гневными, и не только, комментариями.

Под корреспонденцией в Фейсбуке украинцы начали спорить, стоит ли покупать такие ценные часы и вообще за какие средства Максим Донец их приобрел.

Одни комментаторы считают, что ценные часы — это подарок Максиму от президента, другие, что средства, за которые приобретены часы — из госбюджета, третьи просто хейтят охранника и не считают его секс-символом.

"На армию народ скидывается, а президент миллиарды тратит на охрану, полицию и ТЦК!"

"Для кого он символ, для де*илов?"

"Это же из бюджета нашего. А ведь он у нас существует для них"

"Зеленский подарил, так свои, он своих при корыте держит".

В то же время другие пользователи сети считают, что поскольку охранник президента получает хорошую зарплату, может позволить себе покупать дорогие часы. Комментаторы также пишут, что он должен соответствовать статусу, потому что работает круглосуточно.

"Максим ничего и ни у кого не украл!!!! Это, во первых, а во вторых, имея хорошую заработную плату, может себе позволить и не такое!"

"Соответствующая должность, потому и соответствующая зарплата! Как и в каждой любой другой стране. Поддерживаю Зеленского"

"Чего удивляться, ведь "при теле" 24/7 "паше" и должен соответствовать статусу".

Напомним, что охранник Зеленского зажег часы за 95 тысяч гривен. Это равняется почти полугодовой зарплате среднестатистического украинца.