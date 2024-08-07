"Это же из бюджета нашего": как украинцы реагируют на часы охранника Зеленского почти за 100 тысяч
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Мнения украинцев разделились
Охранник президента Украины Максим Донец, которого называют "крашем" украинок, показался с часами почти за 100 тысяч гривен. Сеть разразилась гневными, и не только, комментариями.
Под корреспонденцией в Фейсбуке украинцы начали спорить, стоит ли покупать такие ценные часы и вообще за какие средства Максим Донец их приобрел.
Одни комментаторы считают, что ценные часы — это подарок Максиму от президента, другие, что средства, за которые приобретены часы — из госбюджета, третьи просто хейтят охранника и не считают его секс-символом.
- "На армию народ скидывается, а президент миллиарды тратит на охрану, полицию и ТЦК!"
- "Для кого он символ, для де*илов?"
- "Это же из бюджета нашего. А ведь он у нас существует для них"
- "Зеленский подарил, так свои, он своих при корыте держит".
В то же время другие пользователи сети считают, что поскольку охранник президента получает хорошую зарплату, может позволить себе покупать дорогие часы. Комментаторы также пишут, что он должен соответствовать статусу, потому что работает круглосуточно.
- "Максим ничего и ни у кого не украл!!!! Это, во первых, а во вторых, имея хорошую заработную плату, может себе позволить и не такое!"
- "Соответствующая должность, потому и соответствующая зарплата! Как и в каждой любой другой стране. Поддерживаю Зеленского"
- "Чего удивляться, ведь "при теле" 24/7 "паше" и должен соответствовать статусу".
Напомним, что охранник Зеленского зажег часы за 95 тысяч гривен. Это равняется почти полугодовой зарплате среднестатистического украинца.