Охранник Зеленского засветил часы ценой почти полугодовой зарплаты украинцев (фото)

Максим Донец стал "крашем" для украинок

Охранник Владимира Зеленского, ставший секс-символом и звездой Tik Tok, засветил дорогие часы, равные почти полугодовой зарплате среднестатистического украинца.

Фотографию с часами за больше, чем две тысячи долларов Максим Донец опубликовал на своей странице в Instagram. Можно также заметить, что весь образ телохранителя стоит не копейки.

Футболка, в которой одет Максим — от бренда Stone Island и стоит почти 9 тысяч гривен. Кроссовки New Balance стоят 9 тысяч гривен. А часы Garmin Marq стоят 95,000 гривен. В то время как средняя заработная плата украинцев — около 19-20 тысяч в месяц, что за полгода почти равняется сумме часов охранника президента.

Фото: коллаж "Телеграфа"

Максим Донец — охранник Владимира Зеленского, который стал популярным из-за своей внешности в соцсетях. Пользователи стали замечать, что он внимательно следит за президентом и во время важных поездок всегда рядом. У Максима Донца появилось много фанаток и поклонниц, когда фото начали появляться в соцсетях. Видео с ним набирают сотни тысяч понравившихся. Он буквально стал "крашем" для украинок. В 2019 году Максим стал начальником Службы безопасности президента Украины. Кстати, раньше он был охранником Игоря Коломойского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благодаря Владимиру Зеленскому стал известным комик Сергей Чирков. Стендапер зачитывал предвыборные обещания президента 2019 со сцены Atlas Weekend.