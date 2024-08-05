Укр

Охранник Зеленского засветил часы ценой почти полугодовой зарплаты украинцев (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Максим Донец – начальник Службы безопасности президента Украины Новость обновлена 05 августа 2024, 17:02
Максим Донец – начальник Службы безопасности президента Украины. Фото Колаж Телеграфу

Максим Донец стал "крашем" для украинок

Охранник Владимира Зеленского, ставший секс-символом и звездой Tik Tok, засветил дорогие часы, равные почти полугодовой зарплате среднестатистического украинца.

Фотографию с часами за больше, чем две тысячи долларов Максим Донец опубликовал на своей странице в Instagram. Можно также заметить, что весь образ телохранителя стоит не копейки.

Футболка, в которой одет Максим — от бренда Stone Island и стоит почти 9 тысяч гривен. Кроссовки New Balance стоят 9 тысяч гривен. А часы Garmin Marq стоят 95,000 гривен. В то время как средняя заработная плата украинцев — около 19-20 тысяч в месяц, что за полгода почти равняется сумме часов охранника президента.

Максим Донец в часах за 90 тысяч
Фото: коллаж "Телеграфа"

Максим Донец — охранник Владимира Зеленского, который стал популярным из-за своей внешности в соцсетях. Пользователи стали замечать, что он внимательно следит за президентом и во время важных поездок всегда рядом. У Максима Донца появилось много фанаток и поклонниц, когда фото начали появляться в соцсетях. Видео с ним набирают сотни тысяч понравившихся. Он буквально стал "крашем" для украинок. В 2019 году Максим стал начальником Службы безопасности президента Украины. Кстати, раньше он был охранником Игоря Коломойского.

Зеленский и Максим Донец
Фото: instagram.com/maksimdonets.ua
Джо Байден, Владимир Зеленский, Максим Донец
Фото: armyinform.com.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что благодаря Владимиру Зеленскому стал известным комик Сергей Чирков. Стендапер зачитывал предвыборные обещания президента 2019 со сцены Atlas Weekend.

Теги:
#Охранник #Владимир Зеленский #Максим Донец