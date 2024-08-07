"Це ж із бюджету нашого": як українці реагують на годинник охоронця Зеленського майже за 100 тисяч
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Думки українців розділилися
Охоронець президента України Максим Донець, якого називають "крашем" українок, показався з годинником за майже 100 тисяч гривень. Мережа вибухнула гнівними, і не тільки, коментарями.
Під дописом в Фейсбук українці почали сперечатися, чи варто купувати такий коштовний годинник і взагалі за які кошти Максим Донець його придбав.
Одні коментатори вважають, що коштовний годинник — це подарунок Максиму від президента, інші, що кошти, за які придбаний годинник, — із держбюджету, треті — просто хейтять охоронця і не вважають його секс-символом.
- "На армію народ скидається, а президент мільярди тратить на охорону, поліцію та ТЦК!"
- "Для кого він символ, для де*ілів?"
- "Це ж із бюджету нашого. А він же ж в нас існує для них"
- "Зеленський подарував, то ж свої, він своїх при кориті тримає".
В той час інші користувачі мережі вважають, що оскільки охоронець президента отримує хорошу зарплату, може собі дозволити купувати дорогі годинники. Коментатори також пишуть, що він повинен відповідати статусу, бо цілодобово працює.
- "Максим нічого і ні в кого не вкрав!!!!Це,по перше,а по друге,маючи хорошу заробітню плату,може собі дозволити і не таке!"
- "Відповідна посада, тому і відповідна зарплата! Як і в кожній будь- якій іншій країні. Підтримую Зеленського"
- "Чого дивуватися, адже "при тілі" 24/7 "паше" і повинен відповідати статусу".
Нагадаємо, що охоронець Зеленського засвітив годинник за 95 тисяч гривень. Це дорівнює майже піврічній зарплаті середньостатистичного українця.