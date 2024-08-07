"Це ж із бюджету нашого": як українці реагують на годинник охоронця Зеленського майже за 100 тисяч

Думки українців розділилися

Охоронець президента України Максим Донець, якого називають "крашем" українок, показався з годинником за майже 100 тисяч гривень. Мережа вибухнула гнівними, і не тільки, коментарями.

Під дописом в Фейсбук українці почали сперечатися, чи варто купувати такий коштовний годинник і взагалі за які кошти Максим Донець його придбав.

Одні коментатори вважають, що коштовний годинник — це подарунок Максиму від президента, інші, що кошти, за які придбаний годинник, — із держбюджету, треті — просто хейтять охоронця і не вважають його секс-символом.

"На армію народ скидається, а президент мільярди тратить на охорону, поліцію та ТЦК!"

"Для кого він символ, для де*ілів?"

"Це ж із бюджету нашого. А він же ж в нас існує для них"

"Зеленський подарував, то ж свої, він своїх при кориті тримає".

В той час інші користувачі мережі вважають, що оскільки охоронець президента отримує хорошу зарплату, може собі дозволити купувати дорогі годинники. Коментатори також пишуть, що він повинен відповідати статусу, бо цілодобово працює.

"Максим нічого і ні в кого не вкрав!!!!Це,по перше,а по друге,маючи хорошу заробітню плату,може собі дозволити і не таке!"

"Відповідна посада, тому і відповідна зарплата! Як і в кожній будь- якій іншій країні. Підтримую Зеленського"

"Чого дивуватися, адже "при тілі" 24/7 "паше" і повинен відповідати статусу".

Нагадаємо, що охоронець Зеленського засвітив годинник за 95 тисяч гривень. Це дорівнює майже піврічній зарплаті середньостатистичного українця.