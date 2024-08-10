Миф о "самой читающей нации": для чего на самом деле в СССР покупали книги

В каждой мебельной стенке обязательно был книжный шкаф

Поклонники всего советского любят утверждать, что в СССР жили едва ли не самые большие интеллектуалы во всем мире. Мол, нация была духовно развитой, а в каждой семье шкафы, буквально, валились от книг, которые все увлеченно читали.

Шкафы, действительно, распирало от книг, однако, по большей части, единственный контакт простого советского работяги с книгами заключался в периодическом протирании полок от пыли. Почему в Советском Союзе в каждой квартире была куча книг, которую никто не читал?

Ответ на этот вопрос находим в видео на Youtube-канале "Repostus". Оказывается рассказы о том, что Союз был наиболее читающей нацией в мире не больше, чем враки.

"Есть такое разумное слово "товарный фетишизм". В СССР это было серьезнее, чем при Марксе и Энгельсе. Вместе с деньгами мерилом престижа стал дефицит. Владелец ковров, сервелата, хрусталя и югославской мебели смотрел свысока на тех, кто этого не имел. Хорошие книги тоже были дефицитом, поэтому ими хвастались. В каждой приличной мебельной стенке обязательно был книжный шкаф, который нужно было чем заполнять", — рассказывает автор видео.

Книги становились объектом не столько культурного, сколько социального престижа. Читать их было совсем необязательно. Книга могла годами стоять на полке, сохраняясь в первозданном виде. Ее не касалась рука и выглядела она так, будто только что вышла из типографии.

"Книг в магазинах хватало, но большинство читать было невозможно. Ну, кто в здравом уме будет читать полное собрание речей Брежнева, труді Ленина, Маркса, Энгельса, материалы партийных съездов? Правильно, никто", — говорится в видео.

Хорошие книги были запрещены и не издавались, утверждает автор видео. О них жители уже бывшего СССР узнали только в 90-е. Среди русскоязычной литературы это Платонов, Набоков, Пастернак, Шаламов и многие другие. В Украине же в 90-х появилась возможность читать книги Хвылевого, Багряного, Подмогильного, Гончара и многих других прекрасных украинских авторов.

"Если верить советской статистике и воспоминаниям людей старшего возраста, то действительно количество изданных книг на душу населения в СССР было поразительным. Значительная часть книг выдавалась огромными тиражами, не столько ради образования и саморазвития граждан, сколько как элемент декора", — говорится в видео.

Действительно, вспомните сборники: зеленый Куприн, синий Чехов, красный Некрасов и бежевый Достоевский. Это больше напоминало цветовой ансамбль для книжных полок, чем реальный литературный интерес.

"Статистика печати книг, конечно, не учитывала того, сколько из них действительно читали. В итоге читабельность всей нации определялась тонажем израсходованной бумаги, а не по количеству реально прочитанных страниц", — говорится в видео.

Что же издавали в Союзе миллионными тиражами? Литература делилась на несколько категорий: мертвые классики, советская художественная литература, переводная литература, мемуары партийных деятелей и научно-техническая литература.

"Но все это имело одну общую черту — это не должно было побуждать к критическому мышлению или сомнению в правильности советского пути и генеральной линии партии. Список книг типичной советской библиотеки мог бы включать бесконечные ряды произведений классиков, безопасные и правильные книги о прошлом России, советскую художественную литературу, славящую достижения и идеалы советского строя, детективы и военные романы с идеологически корректными героями, переводная литература, где описывалась жизнь западных маргиналов, чтобы показать борьбу народа за свои права, скрывая при этом реальную жизнь за границей", — рассказывает автор.

Вот так и выходит, что пока весь мир зачитывался Оруеллом, Камю, Сартром или Миллером, Совок жил в сетях собственной идеологии. И именно поэтому, когда занавес упал, бывшие советские люди, не способные к критическому мышлению, бросились в эзотерику, мистицизм и религию.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие радикальные методы в СССР прибегали женщины, чтобы покрасить волосы.