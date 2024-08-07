Хитрый план СССР превратился в проблему: почему в советское время всюду высаживали тополя

Причин было несколько

В советское время массово разводили не только ядовитый борщевик. Тогда часто высаживали тополи, которые сейчас вырубают — их пух вызывает аллергию, а сами деревья падают и обрывают электропровода.

Зачем же в СССР высаживали тополя? "Телеграф" рассказывает о причинах этого необычного решения.

Тополя начали активно высаживать в 50-х годах прошлого столетия — тогда страны восстанавливались из руин. Нужно было застроить и привести в порядок огромное количество городов и сел. Параллельно проводилась и программа по их озеленению и именно в то время Сталин распорядился садить тополя.

Оказывается, тополя – рекордсмены в плане выработки кислорода и отдачи его в окружающую среду. За сутки одно такое дерево способно обеспечить кислородом четверых взрослых людей.

К тому же это прекрасные "фильтры" — деревья способны поглощать вредные соединения. А благодаря пирамидальной форме их можно высаживать близко друг другу.

Однако у тополей есть одно необычное отличие – цветут и "вырабатывают" пух только тополя женского пола. Изначально в СССР планировалась высадка именно "деревьев-мужчин". Однако на то, чтобы отобрать эти саженцы, понадобилось би слишком много времени. В Союзе над этим решили не слишком заморачиваться.

Позже это превратилось в настоящую проблему, ведь во время цветения тополиный пух массово распространяется по окрестностям и доставляет неудобство аллергикам. К тому же он хорошо горит, что также может привести к плачевным последствиям. По этим причинам последние годы тополя активно вырубают, а на их место высаживают другие деревья.

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