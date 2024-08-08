Вы будете удивлены: как в СССР называли первых женщин-программисток

Причина удивляет еще больше

Сейчас IT-сфера в современном мире является синонимом престижа и высоких зарплат. А вот в Советском Союзе для женщин-программисток даже придумали довольно специфическое прозвище.

"Телеграф", ссылаясь на OBOZ.UA расскажет, как в СССР называли женщин-программисток.

Предыстория

Первые ЭВМ начали появляться в СССР примерно в 1950-х годах – тогда зародилась профессия программиста. Начало развития новой отрасли заложила первая атомная станция в Обнинске. Ее ввели в эксплуатацию в июне 1954 года, а для обслуживания технических вопросов был создан математический отдел, состоявший преимущественно из девушек.

Программистки выполняли сверхсложную умственную работу – проводили многочисленные расчеты, выводили формулы, решали уравнения. Работали они независимо, но передавали данные друг другу – так удавалось в несколько раз ускорять темпы работы.

Расчеты женщины производили на электромеханических вычислительных машинах "Рейнметалл" и "Мерседес". Эти молодые программистки действительно были первыми специалистами в области программирования в СССР.

Следует отметить, что в начале 50-х названия этой профессии еще не существовало, формально женщины были работницами математического отдела. Но в народе за ними закрепилось довольно своеобразное прозвище – на улице девушек могли назвать "лохматушками".

Прически и программистка — в чем связь

В провинциальном Обнинске появились молодые, красивые ученые, выпускницы московских курсов и институтов. Тогда набирала популярность прическа "бабетта", или, как ее называли в народе "гнездо" или "улей". В основе было начес: пряди волос поднимались на макушку и укладывались пышным плотным валиком, на который крепились и другие пряди.

Женщинам старшего поколения тогда привычнее было зачесывать волосы в тугие гладкие прически или вообще носить платок. Новая мода их удивляла. Молодых программисток стали за глаза называть "лохматушками" — свидетельство об этом можно найти и в мемуарах именитых академиков.

Укладка "бабетта" занимала так много времени, что после нее девушки могли несколько дней не мыть и не зачесывать голову, за что и получали соответствующее прозвище. Впоследствии тренд отошел в прошлое, а вместе с ним – и первое прозвище советских программисток.

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