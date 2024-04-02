Поймет только заядлый фанат "совка": удивительные "радости" жизни в СССР

Современный человек ужаснулся бы от таких условий

Жизнь в Советском Союзе была серой и невеселой. Однако ожесточенные фанаты "совка" уверяют, что были в СССР "радости", которых не понять современным людям.

Например, тогда была отличная возможность экономить на покупках и путешествиях, однако не из-за их доступной стоимости, а из-за большого количества запретов. Подобные удивительные "радости" собраны в материале "Телеграфа".

Странные "радости" жизни в СССР

О дефиците обычных продуктов во времена Советского Союза не говорил только ленивый. Но фанаты "совка" знают, насколько радостно было на душе, когда удавалось достать колбасу или другой продукт по блату.

Еще больше гордости вызвал факт рождения и проживания в великом государстве. Во время "Холодной войны" противостояние с Западом нарастало, поэтому пропаганда делала ставку на величие советского народа. "Эх, развалили государство", вспоминают сторонники СССР. Только забывают, скольких мужчин и молодых ребят отправляли в Афганистан. Многие из них так и не вернулись домой. Это была цена "величия" СССР.

Неожиданный "плюс" связан с отсутствием очень богатых людей. Все жили бедно и почти в одинаковых условиях, поэтому завидовать было некому. Но это не совсем верно. Даже в те времена были люди с большим достатком, чем у других.

Огромные пробки в некоторых городах современной Украины в час пик не сравнятся со свободным передвижением по дорогам в СССР. Но только машины тогда были настоящей роскошью. Очереди на них занимали за несколько лет, и не меньше времени тратили на накопление денег. Но об этом фанаты "совка" почему-то забывают. Не спешат они говорить и о качестве советских "ласточок".

В Советском Союзе не тратили большие средства на путешествия. В другие страны не ездили совсем. Не потому, что дорого или хотели сэкономить, а из-за запрета. Чтобы уехать за границу, нужно было получить разрешение. Обычным гражданам его достать было невозможно.

А каким креативным был народ в то время, скажут сторонники СССР. С помощью газет они могли и окна помыть, и стены выровнять, и в туалете ими воспользоваться.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой гаджет был в каждой советской квартире. Некоторые украинцы его сохранили в своих домах.