В погоне за красотой: к каким радикальным методам в СССР прибегали женщины, чтобы покрасить волосы (фото)

"Телеграф" рассказывает, какой был популярный цвет у советских модниц

Во времена СССР женщины не имели возможности пользоваться бьюти-процедурами, которые сейчас популярны и легкодоступны. Покраска волос – не исключение.

"Телеграф", ссылаясь на OBOZ.UA, расскажет, какими методами пользовались советские модницы для окрашивания волос.

Следует отметить, что в те времена большого ассортимента красок для волос тогда не было, а изменить свой природный оттенок можно было только на черный, рыжий или желтоватый блонд. Сам процесс окрашивания занимал у женщин от 4 до 6 часов. На состояние волос это влияло крайне негативно, особенно если речь шла об освещении.

Чем окрашивали волосы

Для того чтобы изменить цвет волос на более темные оттенки – рыжий, каштановый или черный – использовались природные красители хна или басма. В результате чего пряди оставались более "живыми", однако если результат получился неудачным, избавиться от цвета было практически невозможно.

А вот, чтобы осветить волосы, прибегали к более радикальным методам. Его освещали перекисью водорода, от которого исходил странный, очень неестественный по современным меркам цвет. Блондинки тогда были в моде и выглядели гораздо ярче, поэтому этот способ пользовался популярностью. Но часто такие процедуры заканчивались плачевно.

Для обесцвечивания волосы применяли и другой способ: использовали таблетки перекиси 32% из аптеки, расколотые в порошок, мыло, натертое на терке и воду. После этого волосы становились жесткими, сухими и ломкими.

Брюнетки также любили придать своим темным волосам дополнительный оттенок. Например, многие девушки брали синие чернила, добавляли в шампунь или разбавляли с водой и тонировали таким образом волосы. Такой оттенок держался на недолго, а также краситель портил одежду и постельное белье еще долгое время после применения.

Когда появились краски

Привычные краски в тюбиках в СССР появились в начале 70-х годов. Кто-то изготовлял краску на основе урзола (органическое соединение, которое также используется для окрашивания меха), коры крушины и еще нескольких компонентов. Их варили дома на своей кухне, и масса получалась не кремообразная, а жидкая, поэтому наносили ее губкой, марлей или ватой.

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