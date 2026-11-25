Свеча будет гореть почти неделю? Украинец показал необычный лайфхак для блэкаутов (видео)
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Перед зимними отключениями украинцы ищут запасные источники света
Пока украинцы готовятся к зимним отключениям электричества, в сети распространяют необычный лайфхак со свечами. Автор видео утверждает, что есть простой способ, который может вдвое увеличить продолжительность их горения.
Он советует не ждать морозов или масштабных отключений, а заранее приобрести свечи длительного горения. По его словам, одна такая свеча способна гореть примерно 72 часа – то есть трое суток.
Впрочем, мужчина предлагает еще один способ увеличить ее ресурс. Он утверждает, что перед использованием свечу стоит положить в морозильную камеру.
По словам автора ролика, после замораживания воск становится плотнее, что якобы позволяет свече гореть значительно дольше.
"Она замерзает, она очень холодная. Плотность воска увеличивается, и такая свеча уже горит в два раза дольше. То есть практически не три дня, а шесть", – объясняет он.
Как сообщал "Телеграф", обычная свеча в ходе эксперимента погасла через 230 минут, а свеча с солью – через 253 минуты. Остатки свечей можно переплавить и залить новую свечу.