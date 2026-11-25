Перед зимними отключениями украинцы ищут запасные источники света

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Пока украинцы готовятся к зимним отключениям электричества, в сети распространяют необычный лайфхак со свечами. Автор видео утверждает, что есть простой способ, который может вдвое увеличить продолжительность их горения.

Он советует не ждать морозов или масштабных отключений, а заранее приобрести свечи длительного горения. По его словам, одна такая свеча способна гореть примерно 72 часа – то есть трое суток.

Впрочем, мужчина предлагает еще один способ увеличить ее ресурс. Он утверждает, что перед использованием свечу стоит положить в морозильную камеру.

По словам автора ролика, после замораживания воск становится плотнее, что якобы позволяет свече гореть значительно дольше.

"Она замерзает, она очень холодная. Плотность воска увеличивается, и такая свеча уже горит в два раза дольше. То есть практически не три дня, а шесть", – объясняет он.

Как сообщал "Телеграф", обычная свеча в ходе эксперимента погасла через 230 минут, а свеча с солью – через 253 минуты. Остатки свечей можно переплавить и залить новую свечу.