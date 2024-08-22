Прохлады можно не ждать: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в канун Дня Независимости

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

Конец рабочей недели для большинства украинцев будет жарким. Ведь с 22 по 24 августа в нашей стране осадков не ожидается.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Кибальчича, расскажет, какой будет температура воздуха накануне Дня Независимости.

Погода в Украине 22 августа

В четверг, 22 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Ветер на Правобережье страны северо-западный, 7-12 м/с; на Левобережье переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22, на побережье морей +19…+24; днем в северных и западных регионах +26…+31, на остальной стране +34…+39 градусов тепла.

Погода в Украине 23 августа

В пятницу, 23 августа, по всей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +10…+15, днем +27…+32; на остальной территории страны ночью +15…+20, днем +30…+35 градусов тепла.

Погода в Украине 24 августа

В субботу, 24 августа, на всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, на побережье морей до +21; днем +29…+34, на юго-западе страны местами +35…+38 градусов тепла

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