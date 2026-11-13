Схем на тепле для Киева нет? Подрядчик "Киевтеплоэнерго" опровергает подозрения в выводе средств

В компании подчеркнули, что решения об обысках или аресте документов не доказывают их вины

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Столичный подрядчик ООО "Киевкотлотурбопром", менее чем за год собравший тендеров КП "Киевтеплоэнерго" почти на 2 миллиарда гривен, категорически отрицают причастность к выводу бюджетных средств. Об этом говорится в досудебном требовании, направленном в адрес "Телеграфа".

В этом письме за подписью директора и владельца фирмы Олега Тарасова отмечается, что информация о "штате из трех работников" и отсутствии производственных мощностей не соответствует действительности — по крайней мере, по состоянию на осень 2026 года.

Что именно утверждают в "Киевкотлотурбопроме":

Вместо трех – почти сотня: В компании уверяют, что по состоянию на 29 сентября 2026 штатное расписание предусматривает 87 специалистов, среди которых инженеры, ремонтники и логисты.

В компании уверяют, что по состоянию на 29 сентября 2026 штатное расписание предусматривает 87 специалистов, среди которых инженеры, ремонтники и логисты. Собственные цеха и инженеры: Предприятие указывает, что имеет производственные площади на 700 и 100 кв. м, собственный инжиниринговый центр и самостоятельно проектирует и производит котельное оборудование.

Предприятие указывает, что имеет производственные площади на 700 и 100 кв. м, собственный инжиниринговый центр и самостоятельно проектирует и производит котельное оборудование. Все разрешения на месте: По словам руководства, фирма имеет действующее разрешение Гоструда (до июля 2030) на газоопасные работы и работы в замкнутом пространстве, в частности в топках котлов.

По словам руководства, фирма имеет действующее разрешение Гоструда (до июля 2030) на газоопасные работы и работы в замкнутом пространстве, в частности в топках котлов. Постановление суда – еще не приговор: Комментируя упоминания об уголовных производствах полиции и ДБР, в компании подчеркнули, что решения об обысках или аресте документов не доказывают их вины, а разница цен при импорте или привлечении субподрядчиков не является доказательством "схем".

О чем рассказывал "Телеграф" раньше

Напомним, в сентябре и ноябре 2026 года "Телеграф" опубликовал два расследования о закупках КП "Киевтеплоэнерго" (первый материал и второй материал). Опираясь на данные системы Prozorro, финансовую отчетность за 2025 год и судебные постановления по уголовным производствам, журналисты обратили внимание на то, что созданная в 2023 году компания менее чем за год получила от столичных коммунальщиков подрядов на сумму почти 2 млрд грн (значительную часть – без конкурентных торгов).

В частности, в материалах говорилось о тесном сотрудничестве фирмы с предыдущим подрядчиком "Атомрембуд" (впоследствии изменившем название на ООО "Статус Билд"), финансовые транзакции через нетипичных контрагентов, описанные в определениях полиции, а также расследование ДБР по импорту итальянского оборудования через эстонскую фирму-посредника.

Уже после выхода публикаций, изучая "свежие" судебные решения, "Телеграф" выявил новые факты деятельности ООО "Киевкотлотурбопром". Ключевой вопрос, возникающий после изучения документов, как двойные инвойсы и транзитные цепочки при закупке оборудования могут влиять на конечную стоимость оборудования для столичных ТЭЦ? Так что дальше будет. Не переключайтесь…