Путин может выставить счет Европе: что Кремль потребует на переговорах

Москва стремится к возвращению военного присутствия НАТО образца 1997 года

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Путин может потребовать полного контроля над Украиной, ее нейтралитета и лишения права выбирать союзы и партнеров в сфере безопасности. Такой прогноз на фоне обсуждения новой системы европейской безопасности сделал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Свои ожидания дипломат изложил в интервью OBOZ.UA, отвечая на вопрос о конкретных требованиях Кремля. По его мнению, украинская часть документа будет касаться также статуса русского языка и Московской церкви.

"Что касается Европы, то Москва хочет, чтобы она фактически вернулась к границам НАТО 1997 года. То есть чтобы с территории Польши, стран Балтии, Финляндии, которая теперь также граничит с Россией, были выведены все иностранные войска", – сказал экс-глава МИД.

Огрызко связывает требование о выводе иностранных войск со стремлением ослабить сопротивление российской атаке Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

По прогнозу Огрызко, Россия потребует убрать с этих территорий и вооружение, которое считает угрозой. Речь идет о системах малой и средней дальности, способных охватить территорию вплоть до Урала. По мнению дипломата, вывод войск должен устранить силы, которые могут реально противостоять российской атаке.

Москва, считает дипломат, объединит ранее сформулированные требования в новый документ. Украинские пункты Россия прописала еще в 2022 году и до сих пор ссылается на тот документ как на основу переговоров. О выходе с захваченных украинских территорий в таком плане даже не будет идти речи.

Как сообщал "Телеграф", российские представители на неофициальных переговорах о прекращении войны в Украине выдвинули условия "нового европейского порядка безопасности".