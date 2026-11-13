"Колхозный" аристократ: Лукашенко носит золотые часы за неприличные деньги (фото)

За сдержанным дизайном хронометра скрываются драгоценные материалы и швейцарская механика

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево под Москвой 10 ноября 2026 года Александр Лукашенко появился с золотыми Patek Philippe Calatrava ref. 5120J-001. Белорусский диктатор, годами поддерживающий образ "простого мужика", носит часы стоимостью около $20 000 на коллекционном рынке.

Об этом сообщает "Телеграф". Деталь на его правой руке заметно выбивается из этой "колхозной" легенды: под манжетой – строгая швейцарская классика с совсем не народным ценником.

Лаконичный циферблат и черный ремешок делают дорогой аксессуар Лукашенко неброским Источник: Getty Images

Золото и "парижские гвозди"

У Calatrava ref. 5120J-001 компактный круглый корпус диаметром 35 мм из 18-каратного желтого золота. Его обрамляет безель с фирменным узором Clous de Paris – "парижские гвозди". Это мелкий рельефный орнамент, который служит главным украшением внешне сдержанной модели.

Белый лакированный циферблат размечен римскими цифрами. Две центральные стрелки показывают часы и минуты, секундной стрелки нет. Черный ремешок из кожи аллигатора дополняет лаконичное оформление: здесь роскошь выражена прежде всего материалами и исполнением.

Такой дизайн укладывается в понятие "тихого люкса": с первого взгляда часы выглядят неброско, особенно рядом с деловым костюмом. Но золотой корпус, характерный безель и название Patek Philippe делают этот аксессуар узнаваемым для ценителей дорогих часов.

Лаконичный дизайн Calatrava сочетает сдержанный вид и драгоценные материалы

В этой модели роскошь выражена прежде всего материалами и исполнением

Что находится внутри дорогой классики

За простым циферблатом скрывается ультратонкий автоматический механизм – калибр 240. Он собран на 27 камнях, работает с балансовой частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода 48 часов без подзавода.

Механизм можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла. Внутри установлен смещенный относительно центра мини-ротор из 22-каратного золота, украшенный фирменным крестом Calatrava. Драгоценный металл здесь используется даже в детали, которую не видно на запястье.

Через сапфировую крышку виден автоматический механизм с золотым мини-ротором

Сама линия Calatrava появилась в 1932 году, во время мирового экономического кризиса, когда владельцами Patek Philippe стали братья Штерн. В ее облике прослеживается влияние архитектурной школы "Баухаус" с принципами ясных форм и функциональности – отсюда подчеркнутая простота оформления.

Лукашенко носит часы на правой руке. Сам он объяснял эту привычку занятиями в музыкальной школе: часы на левом запястье мешали ему играть на баяне, поэтому он переложил их на другое и со временем привык.

Как сообщал "Телеграф", глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук призвала не откладывать создание специального трибунала по агрессии РФ. В обвиняемых нашлось место и Лукашенко за предоставление территории и ресурсов для вторжения.