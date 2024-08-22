Прохолоди можна не чекати: синоптик розповів, якою буде погода в Україні напередодні Дня Незалежності

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Кінець робочого тижня для більшості українців буде спекотним. Адже з 22 по 24 серпня в нашій країні опадів не очікується.

"Телеграф", посилаючись на прогноз Кібальчича, розповість, якою буде температура повітря напередодні Дня Незалежності.

Погода в Україні 22 серпня

У четвер, 22 серпня, у більшості областей України опадів не очікується. Вітер на Правобережжі країни північно-західний, 7 — 12 м/с; на Лівобережжі змінних напрямів, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +17…+22, на узбережжі морів +19…+24; вдень у північних та західних регіонах +26…+31, на решті країни +34…+39 градусів тепла.

Погода в Україні 23 серпня

У п'ятницю, 23 серпня, на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі +10…+15, вдень +27…+32; на решті території країни вночі +15…+20, вдень +30…+35 градусів тепла.

Погода в Україні 24 серпня

У суботу, 24 серпня, по всій території України утримається суха та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18, на узбережжі морів до +21; вдень +29…+34, на південному заході країни місцями +35…+38 градусів тепла

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