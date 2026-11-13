Политический деятель и военный о критическом состоянии России и способности Украины выстоять

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Объективная информация говорит о том, что эрефия находится в предкатастрофическом состоянии (финансы, экономика, демография, вооруженные силы, этнические, религиозные и региональные проблемы, духовный и моральный упадок и т.п.)…

Кремлевский карлик играет в ва-банк, пользуясь несуразностью Трампа и разобщенностью и слабостью ЕС…

Главной геополитической силой, стоящей на пути пацакской экспансии, с 2014 года является Государство Украина.

Безусловно, без поддержки западных партнеров мы бы, Украинцы, не выстояли на протяжении стольких лет.

И именно мы являемся главным сдерживающим фактором против экспансии оси зла (эрефия, Китай, КНДР, Иран)…

И у нас все выходит! Мы остановили зло и успешно защищаем западную цивилизацию от современного варварства…

Главное сейчас – не капитулировать, не дать слабину, пережить, активно воюя, зиму и весну…

Ибо путинская эрефия на грани поражения.

Конечно, если бы не внутренний враг — дураки, коллаборанты и коррупционеры-мародеры — нам было бы гораздо легче, и нашей крови бы меньше пролилось, и результат Войны уже был бы совсем другой — гораздо лучше для нас; но есть как есть…

В одном уверен: мы, Украинцы, способны, раз и навсегда, преодолеть эту сатанинскую недоимперию, обрести настоящую самостоятельность и соборность, построить развитое, процветающее, справедливое, инновационное Государство.

Верим в свои силы!

Слава Нации!

Смерть врагам!

Источник: пост Яроша в Facebook.