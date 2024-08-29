Тепло еще порадует украинцев, но зонт стоит достать: какой будет погода в Украине в последние дни лета

"Телеграф" показал карту с температурой воздуха во всех регионах

Последние дни лета порадуют нас теплой, можно сказать жаркой погодой. Однако возможны дожди с грозами.

"Телеграф" со ссылкой на прогноз Игоря Кибальчича расскажет, в каких областях украинцам стоит позаботиться о зонтике, а где будет жарко.

Погода в Украине 29 августа

В четверг, 29 августа, на большей части территории страны без существенных осадков, только в Карпатах пройдут умеренные дожди в сопровождении гроз. Ветер сохранится в восточной четверти, 7 – 12 м/с, в южной половине отдельные порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, днем +29…+34 градусов тепла.

Погода в Украине 30 августа

В пятницу 30 августа небольшие дожди с грозами возможны в Херсонской области. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, днем +30…+35 градусов тепла.

Погода в Украине 31 августа

В субботу 31 августа сохранится жаркая и сухая погода в большинстве областей. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, днем +30…+35, в Крыму +25…+30 градусов тепла.

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