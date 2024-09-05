Тепло будет греть нас: какой будет погода в Украине в последние дни рабочей недели

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В конце первой рабочей недели сентября в Украине будет теплая и сухая погода. Температура воздуха прогреется до +32 градусов тепла.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В четверг, 5 сентября, под влиянием юго-западной периферии антициклона в большинстве областей Украины осадки не прогнозируются. И только в южных областях, а также в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и на юге местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +27…+32 градусов тепла.

В пятницу, 6 сентября, на всей территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21, в северных и восточных областях +10…+15; днем +25…+30 градусов тепла.

В субботу, 7 сентября, во всех областях Украины сохранится безоблачная погода без осадков. Ветер восточного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, в северных и восточных областях +10…+15; днем +25…+30 градусов тепла.

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