Тепло ще грітиме нас: якою буде погода в Україні в останні дні робочого тижня

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Наприкінці першого робочого тижня вересня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря прогріється до +32 градусів тепла.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У четвер, 5 вересня, під впливом південно-західної периферії антициклону у більшості областей України опадів не прогнозується. І лише у південних областях, а також у Криму місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї та на півдні місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +16…+21, вдень +27…+32 градусів тепла.

У п'ятницю, 6 вересня, по всій території України переважатиме сонячна погода, без опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +16…+21, у північних та східних областях +10…+15; вдень +25…+30 градусів тепла.

У суботу, 7 вересня, в усіх областях України утримається малохмарна погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20, у північних та східних областях +10…+15; вдень +25…+30 градусів тепла.

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