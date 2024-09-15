Поддержала российских боевиков и сменила фамилию: где сейчас скандальная Неля Штепа и как выглядит (фото, видео)

Одиозная экс-регионалка просила Путина "войти" в Славянск

Когда в Славянск в 2014 году вошли российские военные, тогдашний мэр и регионалка Неля Штепа заверяла всех жителей, что это "наши, донецкие ребята". Сейчас город периодически обстреливается врагами, а саму Штепу судят уже 10 год…

Обвиняемая в сепаратизме Неля Штепа действительно оказалась за решеткой, но ненадолго. "Телеграф" рассказывает, за что судят бывшего мэра Славянска, где она находится и как выглядит сейчас.

Неля Штепа: "Путин, войди в город"

12 апреля 2014 года Штепа как мэр Славянска заверяла жителей, что российские военный "наши, донецкие ребята". А также со слезами на глазах просила диктатора Путина "войти в город" и "защитить" ее.

Уже на суде Неля Штепа заявит, что давать интервью росСМИ (изданию "Комсомольская правда") и выражать поддержку псевдореферендуму РФ ее вынуждал так называемый "народный мэр" Вячеслав Пономарев, назначенный оккупационными властями. Согласно показаниям Штепы, именно по его распоряжению ее удерживали в плену 81 день. Она была освобождена 5 июля, когда Славянск был освобожден ВСУ, а 11 июля украинские спецслужбы арестовали регионалку по обвинению в сепаратизме и создании террористической группы.

С 2014 года и по сей день дело против Нели Штепы находится на рассмотрении в украинских судах. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации.

Неля Штепа была мэром Славянска при президентстве Виктора Януковича

Три года Штепа провела в СИЗО, а в 2017 году была переведена на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, но уже в январе 2018 года срок этой меры пресечения закончился. После этого экс-мэр Славянска подала жалобу в Европейский суд по правам человека, указав на необоснованность ареста и чрезмерную продолжительность следствия. В итоге ЕСПЧ постановил, что Украина обязана выплатить бывшему мэру Славянска 3600 евро в качестве компенсации.

Неля Штепа: новая фамилия и внезапное исчезновение

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Штепа пропала из поля зрения. 13 сентября 2022 года обвиняемая в сепаратизме и бывшая регионалка поздравила себя с 60-летием, шокировав сеть "клипом" по мотивам песни "Пять минут" Людмилы Гурченко.

11 декабря 2023 года в Киевском районном суде Полтавы прошло очередное заседание по делу Штепы, но сама обвиняемая на нем отсутствовала. По словам ее адвоката, Штепа не смогла прийти из-за плохого самочувствия, но она никуда не сбегала и находится в Славянске. Отметим, что в 2023 году Неля Штепа не присутствовала ни на одном из 6 судебных заседаний.

В марте 2024 года стало известно, что Штепа сменила фамилию на Супрун, а судебные заседания по ее делу отложены из-за "технических процессов распределения дела". В апреле нынешний мэр Славянска Вадим Лях сообщил в интервью "Главкому", что не встречал на улицах города Супрун (Штепу), потому и не знает, где она, и чем занимается.

30 августа обвиняемая в государственной измене и ее адвокаты снова не явились на судебное заседание. "Были на больничном. Неля Игоревна не присутствовала на этом заседании из-за состояния здоровья. Планируем быть на следующем заседании. В суде Славянска нет возможности выходить в режиме видеосвязи, но мы ищем способ выйти на заседание", — сказал в телефонном разговоре с "Суспільне Донбас" адвокат Нели Супрун (Штепи) Александр Тананакин.

Бывший мэр Славянская Неля Штепа со своими адвокатами Александром Шадриным и Александром Тананакиным

Где сейчас и как выглядит Неля Супрун (Штепа)

О местонахождении экс-мэра Славянска ничего неизвестно. Последняя публикация Штепы в Фейсбуке датируется 27 сентября 2022 года. Ее свежих фото также нет в информационном пространстве.

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