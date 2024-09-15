"Вам тут не место": одесситы "передали привет" российским актерам-путинистам (видео)

На улице Колонтаевской активисты сорвали баннер к сериалу "Ликвидация"

В Одессе мужчины с закрытыми лицами и в камуфляжной форме обрисовали, а потом сорвали баннер к сериалу "Ликвидация", в котором в 2006 году снимались российские актеры, поддерживающие войну против Украины.

Соответствующее видео с одесситами появилось на Телеграм-канале "Х**вая Одесса". "В Одессе активисты публикуют видео, как срывают баннер с российскими актёрами на улице Колонтаевской. Там снимался сериал "Ликвидация" в 2006 году", — пишут админы канала.

В сериале "Ликвидация" в главных ролях сыграли главные путинисты Владимир Машков, Михаил Пореченков и Федор Добронравов. Звезда "Сватов", кстати, в июне 2022 года посетил раненых оккупантов в госпитале, где выразил им поддержку и пожелал им здоровья.

"В Одессе не место российским преступникам. Одесса — это Украина! Слава Украине!", — выкрикнули молодые люди.

Напомним, что российский актер Владимир Машков в мае 2024 года присутствовал на инаугурации диктатора Владимира Путина. Он также был сопредседателем избирательного штаба президента РФ.

В марте этого года Машков получил очередное подозрение от СБУ. Его дочь, актриса Мария Машкова, отреклась своего отца-путиниста и открыто выступает против войны России в Украине. В 2022 году она заявила, что Путин заслуживает трибунала и сравнила диктатора с Волан-де-Мортом.