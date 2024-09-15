Підтримала російських бойовиків і змінила прізвище: де зараз скандальна Неля Штепа і як виглядає (фото, відео)

Одіозна ексрегіоналка просила Путіна "увійти" до Слов’янська

Коли до Слов’янська у 2014 році увійшли російські військові, тодішній мер та регіоналка Неля Штепа запевняла всіх мешканців, що це "наші, донецькі хлопці". Зараз місто періодично обстрілюється ворогами, а саму Штепу судять вже 10 рік…

Обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа справді опинилася за ґратами, але ненадовго. "Телеграф" розповідає, за що судять колишнього мера Слов’янська, де вона знаходиться та як виглядає зараз.

Неля Штепа: "Путін, увійди до міста"

12 квітня 2014 року Штепа як мер Слов’янська запевняла мешканців, що російські військові "наші, донецькі хлопці". А також зі сльозами на очах просила диктатора Путіна "увійти до міста" та "захистити" її.

Вже на суді Неля Штепа заявить, що давати інтерв’ю росЗМІ (виданню "Комсомольська правда") і підтримувати псевдореферендум РФ її змушував так званий "народний мер" В’ячеслав Пономарьов, призначений окупаційною владою. Згідно зі свідченнями Штепи, саме за його розпорядженням її утримували в полоні 81 день. Вона була звільнена 5 липня, коли Слов’янська було звільнено ЗСУ, а 11 липня українські спецслужби заарештували регіоналку за звинуваченням у сепаратизмі та створенні терористичної групи.

З 2014 року і до сьогодні справа проти Нелі Штепи перебуває на розгляді в українських судах. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що спричинило загибель людей, а також створення терористичної групи чи організації.

Неля Штепа була мером Слов’янська за президентства Віктора Януковича

Три роки Штепа провела в СІЗО, а у 2017 році була переведена на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом, але вже у січні 2018 року термін цього запобіжного заходу закінчився. Після цього ексмер Слов’янська подала скаргу до Європейського суду з прав людини, вказавши на необґрунтованість арешту та надмірну тривалість слідства. У результаті ЄСПЛ ухвалив, що Україна зобов’язана виплатити колишньому меру Слов’янська 3600 євро як компенсацію.

Неля Штепа: нове прізвище та раптове зникнення

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Штепа зникла з поля зору. 13 вересня 2022 року обвинувачена у сепаратизмі і колишня регіоналка привітала себе з 60-річчям, шокувавши мережу "кліпом" за мотивами пісні "Пять минут" ("П’ять хвилин") Людмили Гурченко.

11 грудня 2023 року у Київському районному суді Полтави відбулося чергове засідання у справі Штепи, але сама обвинувачена на ньому була відсутня. За словами її адвоката, Штепа не змогла прийти через погане самопочуття, але вона нікуди не втікала і перебуває у Слов’янську. Зазначимо, що у 2023 році Неля Штепа не була присутня на жодному з 6 судових засідань.

У березні 2024 року стало відомо, що Штепа змінила прізвище на Супрун, а судові засідання у її справі відкладено через "технічні процеси розподілу справи". У квітні нинішній мер Слов’янська Вадим Лях повідомив в інтерв’ю "Главкому", що не зустрічав на вулицях міста Супрун (Штепу), тому й не знає, де вона та чим займається.

30 серпня обвинувачена у державній зраді та її адвокати знову не з’явилися на судове засідання. "Були на лікарняному. Неля Ігорівна не була присутня на цьому засіданні через стан здоров’я. Плануємо бути на наступному засіданні. У суді Слов’янська немає можливості виходити в режимі відеозв’язку, але ми шукаємо спосіб вийти на засідання", — сказав у телефонній розмові з "Суспільне Донбас" адвокат Нелі Супрун (Штепи) Олександр Тананакін.

Колишній мер Слов’янська Неля Штепа зі своїми адвокатами Олександром Шадріним та Олександром Тананакіним

Де зараз і як виглядає Неля Супрун (Штепа)

Про місцезнаходження ексмера Слов’янська нічого невідомо. Остання публікація Штепи у Фейсбуці датується 27 вересня 2022 року. Її нових фотографій також немає в інформаційному просторі.

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