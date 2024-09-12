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От "политика-калькулятора" и теневого министра при Януковиче до успешной художницы: где сейчас Ирина Акимова и как выглядит (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Ирину Якимову называли "политиком-калькулятором" Новость обновлена 12 сентября 2024, 14:40
Ирину Якимову называли "политиком-калькулятором". Фото Коллаж "Телеграфа"

В 2010 году Акимова заняла третью место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины"

"Наше желание быть в Европе не означает разрыва связей с Россией", — говорила в сентябре 2013 года Ирина Акимова, будучи на посту первого заместителя главы Администрации Президента при Викторе Януковиче, жена которого живет в аннексированном Крыму.

Акимову называли "политиком-кальтулятором", которая родилась в Харькове, смогла построить успешную политическую карьеру при пророссийском президенте, а после его бегства — заняться совсем противоположной политике деятельностью. "Телеграф" рассказывает, кем была Ирина Акимова при Януковиче, чем занимается и как выглядит сейчас.

Ирина Акимова времен Януковича-беглеца

Акимова родилась в Харькове в семье бывшего летчика и сотрудницы музея. Она — второй ребенок в семье, у нее есть старшая сестра. В 1982 году с отличием завершила обучение на экономическом факультете Харьковского государственного университета, а с 1985 по 1997 годы работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом ХГУ.

В это время занимала должность старшего научного сотрудника в Центре экономических исследований Варшавского университета, а также была научным сотрудником в экономическом департаменте Магдебургского университета.

ирина акимова

С 2006 по 2007 год Ирина Акимова является генеральным директором ООО "Аналитический Центр "Бюро Экономических и Социальных Технологий" в Киеве. Уже с октября 2007 года она членом "Партии регионов", а с ноября — народным депутат Украины VI созыва от ПР. В то же время Акимова становится заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики и занимает пост министра экономики в теневом правительстве Януковича.

ирина акимова

25 февраля 2010 года нардеп была назначена на должность первого заместителя главы Администрации Президента Украины. 16 марта 2010 года получила назначение на пост Представителя Президента Украины в КМУ. В этом же году Акимова заняла третью строчку в рейтинге "Фокус" — "100 самых влиятельных женщин Украины". Тогда на первом месте была Юлия Тимошенко, а на втором — Анна Герман, которая в свое время была "правой рукой" Януковича.

ирина акимова анна герман
Акимова с Анной Герман. Фото: photo.unian.ua

Интересно, что в 2011 году в эфире телеканала ICTV Акимова заявила, что при Януковиче украинцам "стало жить лучше", чем вызвала негодование среди зрителей в студии. "Я сужу по своим родителям, что сегодня в Украине, в целом, лучше стало жить всем", — сказала она тогда.

ирина акимова виктор янукович
Фото: photo.unian.net
ирина акимова виктор янукович
Фото: photo.unian.net

24 января 2014 года освобождена с должности первого заместителя главы администрации президента и назначена представителем Януковича в КМУ.

В феврале 2014 года Акимова была уволена указом и.о. президента Александра Турчинова, а в апреле нардеп сама сообщила, что вышла из "Партии регионов".

ирина акимова

Личная жизнь Ирины Акимовой

В 90-х в Акимовой была семья: муж Александр и дочка, однако позже супруги развелись. По информации 2011 года, Александр со временем переехал в Москву, где занимается (или занимался) научной работой. Неизвестно, где живет и чем занимается дочь Акимовой.

Чем занимается Ирина Акимова сейчас

После побега Януковича Акимова отошла от активной политической жизни. Известно, что сегодня бывший нардеп является директором объединения НоСЭП (новая социальная и экономическая политика).

ирина акимова
Фото: newsep.com.ua

Также Акимова возглавляет Ассоциацию женских исследований в искусстве — UAFRA, и сама занимается живопись. В 2019 году в Киеве открылась выставка Акимовой "Просто лето!". За свои картины Ирина получает грамоты не только в Украине, но и заграницей.

картины
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39

Как сейчас выглядит Ирина Акимова

ирина акимова
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
ирина акимова картины
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
ирина акимова
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
ирина акимова картины
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39
ирина акимова выставка картин
Фото: facebook.com/iryna.akimova.39

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Теги:
#Партия регионов #Виктор Янукович #Депутаты #Ирина Акимова