От "политика-калькулятора" и теневого министра при Януковиче до успешной художницы: где сейчас Ирина Акимова и как выглядит (фото)

В 2010 году Акимова заняла третью место в рейтинге "100 самых влиятельных женщин Украины"

"Наше желание быть в Европе не означает разрыва связей с Россией", — говорила в сентябре 2013 года Ирина Акимова, будучи на посту первого заместителя главы Администрации Президента при Викторе Януковиче, жена которого живет в аннексированном Крыму.

Акимову называли "политиком-кальтулятором", которая родилась в Харькове, смогла построить успешную политическую карьеру при пророссийском президенте, а после его бегства — заняться совсем противоположной политике деятельностью. "Телеграф" рассказывает, кем была Ирина Акимова при Януковиче, чем занимается и как выглядит сейчас.

Ирина Акимова времен Януковича-беглеца

Акимова родилась в Харькове в семье бывшего летчика и сотрудницы музея. Она — второй ребенок в семье, у нее есть старшая сестра. В 1982 году с отличием завершила обучение на экономическом факультете Харьковского государственного университета, а с 1985 по 1997 годы работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом ХГУ.

В это время занимала должность старшего научного сотрудника в Центре экономических исследований Варшавского университета, а также была научным сотрудником в экономическом департаменте Магдебургского университета.

С 2006 по 2007 год Ирина Акимова является генеральным директором ООО "Аналитический Центр "Бюро Экономических и Социальных Технологий" в Киеве. Уже с октября 2007 года она членом "Партии регионов", а с ноября — народным депутат Украины VI созыва от ПР. В то же время Акимова становится заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики и занимает пост министра экономики в теневом правительстве Януковича.

25 февраля 2010 года нардеп была назначена на должность первого заместителя главы Администрации Президента Украины. 16 марта 2010 года получила назначение на пост Представителя Президента Украины в КМУ. В этом же году Акимова заняла третью строчку в рейтинге "Фокус" — "100 самых влиятельных женщин Украины". Тогда на первом месте была Юлия Тимошенко, а на втором — Анна Герман, которая в свое время была "правой рукой" Януковича.

Акимова с Анной Герман. Фото: photo.unian.ua

Интересно, что в 2011 году в эфире телеканала ICTV Акимова заявила, что при Януковиче украинцам "стало жить лучше", чем вызвала негодование среди зрителей в студии. "Я сужу по своим родителям, что сегодня в Украине, в целом, лучше стало жить всем", — сказала она тогда.

24 января 2014 года освобождена с должности первого заместителя главы администрации президента и назначена представителем Януковича в КМУ.

В феврале 2014 года Акимова была уволена указом и.о. президента Александра Турчинова, а в апреле нардеп сама сообщила, что вышла из "Партии регионов".

Личная жизнь Ирины Акимовой

В 90-х в Акимовой была семья: муж Александр и дочка, однако позже супруги развелись. По информации 2011 года, Александр со временем переехал в Москву, где занимается (или занимался) научной работой. Неизвестно, где живет и чем занимается дочь Акимовой.

Чем занимается Ирина Акимова сейчас

После побега Януковича Акимова отошла от активной политической жизни. Известно, что сегодня бывший нардеп является директором объединения НоСЭП (новая социальная и экономическая политика).

Также Акимова возглавляет Ассоциацию женских исследований в искусстве — UAFRA, и сама занимается живопись. В 2019 году в Киеве открылась выставка Акимовой "Просто лето!". За свои картины Ирина получает грамоты не только в Украине, но и заграницей.

Как сейчас выглядит Ирина Акимова

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