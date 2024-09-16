Сначала была узником Кремля, а потом хотела "взорвать" Верховную Раду: чем известна Надя Савченко и где она сейчас (фото, видео)

Все знают военнослужащую по ролику "Ба-бах" и не только

После 24 февраля 2022 года, полномасштабного вторжения России в Украину, Надежда Савченко исчезла из публичного пространства, однако, как выяснилось, она не покинула страну в трудное время.

"Где сейчас находится бывшая нардеп Надежда Савченко?", — это наиболее популярный запрос в Google за последнее время. "Телеграф" рассказывает, чем запомнилась украинцам Надя Савченко, чем занимается сейчас и как выглядит.

Надежда Савченко: пленница Кремля

В июне 2014 года Надежду Савченко захватили боевики самопровозглашенной "ЛНР" и передали России. Там украинскую военнослужащую признали виновной в причастности якобы к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Летчица свою вину не признала, а уже в мае 2016 года Савченко вернулась в Украину после обмена на двух российских спецназовцев. В 2015 году ей было присвоено звание "Герой Украины".

Савченко была пленницей Кремля. Фото: currenttime.tv

Надя Савченко — народный депутат

Еще во время ее пребывания в российском плену политическая партия "Батькивщина" быстро приняла Савченко в свои ряды и поставила на первое место в избирательном списке. Однако политическая карьера Надежды не сложилась. Сначала бывшая узница Кремля обвинила украинское правительство в утрате Крыма и части Донбасса, а позже вышла из партии Юлии Тимошенко.

Скандал разразился после поездки Савченко на оккупированный Донбасс в феврале 2017 года. Кроме того, нардеп делала неоднозначные заявления в отношении российских оккупантов и допускала возможность переговоров с бывшими лидерами террористов Захарченко и Плотницким.

Савченко с боевиками "ДНР" в Макеевке в феврале 2017 года. Фото: novynarnia.com

Кульминацией публичной деятельности летчицы стало уголовное дело: в 2018 году СБУ арестовала Савченко по обвинению в попытке организовать государственный переворот. Тогда ее и руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде. В это же время Савченко выложила в сеть шуточный ролик, в котором она на фоне пустого сессионного зала ВР произносит фразу "Ба-бах! Що, всралися?".

Накануне полномасштабного вторжения обвинительное заключение по делу Надежды Савченко было возвращено прокурору.

Надежда Савченко в зале ВРУ. Фото: izvestia.kiev.ua

Поддельные COVID-сертификаты

Осенью 2021 года против Надежды Савченко и ее сестры Веры было возбуждено дело по статье 358 — за использование поддельных документов. Родственниц обвиняли в подделке COVID-сертификатов, что могло привести к лишению свободы на срок до 5 лет. Однако летом 2022 года Бориспольский горрайонный суд приостановил рассмотрение дела, разрешив Савченко мобилизоваться в ВСУ, в подразделение территориальной обороны Киева.

Где Надежда Савченко сейчас

Военная часть, в которую мобилизовалась Надежда Савченко, принадлежит территориальной обороне Деснянского района Киева. Таким образом, как минимум на Троещине Герой Украины точно находилась. Это косвенно подтвердила и сама Савченко, когда в феврале 2022 года через социальные сети искала рации для терробороны Троещины.

Савченко не афишировала, чем именно занимается и где находится. Возросший интерес общества к ее личности подтолкнул Савченко летом 2022 года записать в соцсети резкое обращение к украинцам. В видео она четко дала понять, что не стремится создавать "видосики" ради хвастовства или показухи.

Еще одной причиной, по которой она не раскрывает свое местоположение, является желание уберечь людей, с которыми она воюет. Несмотря на регулярные публикации в TikTok, Савченко по-прежнему не раскрывает, где находится. Известно, что в ноябре 2022 года мобилизовавшаяся как старший лейтенант Надежда Савченко получила очередное воинское звание капитана.

Сестра Надежды, Вера Савченко, служит саперкой в 127-м батальоне ТРО и уже успела получить награду "Крест Военная честь".

Вера Савченко служит саперкой

Как выглядит Надежда Савченко сейчас

11 мая украинской военнослужащей и политику исполнилось 43 года. Поскольку Савченко старается лишний раз не "светиться" в сети, то и новых фото украинцам ждать не приходится. Однако в TikTok есть немало роликов с обращениями бывшего скандального нардепа.

Последний пост Савченко в Фейсбуке датируется 7 января 2023 года.

Напомним, что 8 сентября стало известно о смерти Александра Маслякова. Ранее "Телеграф" писал, как Масляков и его сын поддерживали Путина и занимались российской пропагандой.