Телеведущий впервые попал на российское телевидение почти 60 лет назад

Бессменный ведущий программы КВН Александр Масляков умер в возрасте 82 лет. Известно, что у него были проблемы со здоровьем.

Об этом сообщила команда КВН в своем telegram-канале. Отмечается, что смерть наступила 8 сентября.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами", — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года стало известно, что около двух лет назад он переболел коронавирусной инфекцией Covid-19, после чего у него обнаружили опухоль в легком. Из-за того, что опухоль оказалась неоперабельной, ему пришлось покинуть пост ведущего КВН.

Масляков открыто поддерживал российское вторжение в Украину, а в 2024 году стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах. Его сын, Александр Масляков-младший, даже ездил на оккупированные территории, чтобы дать концерты военным оккупационной армии.

Как сообщалось ранее, 3 сентября ушел из жизни директор, художественный руководитель Днепровского академического театра оперы и балета Константин Пинчук.