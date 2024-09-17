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Разбила многолетний брак главного коммуниста страны: что известно о молодой жене Симоненко и как она выглядит (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Петр Симоненко окольцован дважды
Петр Симоненко окольцован дважды. Фото Телеграф

Оксана Ващенко младше Петра Симоненко на 26 лет

Бывший нардеп Украины, лидер фракции КПУ Петр Симоненко в возрасте 56 лет неожиданно шокировал всех своим разводом с супругой Светланой, которая была его ровесницей и которая была в отношениях з будущим политиком еще со школьной скамьи. Причиной развода многолетнего брака стала новая любовь политика — ею стала 31-летняя Оксана Ващенко, которая родила Симоненко новых наследников.

Оксана Ващенко — журналистка и основательница информационного агентства ГолосUA, которое распространяло пророссийскую пропаганду. В 2021 году суд установил, что ГолосUA нарушил законодательные нормы, касающиеся запрета на пропаганду тоталитарного коммунистического режима и использование коммунистической символики.

В 2004 году Ващенко освещала президентскую кампанию Петра Симоненко и сопровождала его в поездках по всей Украине. После этого парочку часто видели вместе в заведениях Киева.

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На фото: бывшая жена Петра Симоненко - Светлана. Справа - Оксана Ващенко

Роман Ващенко и Симоненко оставался скрытым до тех пор, пока женщина не забеременела. После рождения дочери Марии в 2009 году, лидер КПУ решил развестись з женой Светланой, которая подарила ему двух сыновей: Андрея (1974) и Константина (1977).

Осенью 2009 года Ващенко и Симоненко зарегистрировали свой брак в Дарницком ЗАГСе Киева. Сейчас супруги (разница в браке 26 лет) продолжает жить вместе и воспитывает троих детей: дочь Марию, сына Ивана (2010) и сына Тимофея (2015).

петр симоненко оксана ващенко
Фото: focus.ua
петр симоненко оксана ващенко
Фото: novaya.com.ua
оксана ващенко
Фото: chesno.org
петр симоненко оксана ващенко
Фото: my.ua

Напомним, что Симоненко был главой Коммунистической партии Украины более 20 лет. Ранее "Телеграф" писал, где сейчас Петр Симоненко, которого СБУ уличила в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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#Петр Симоненко #Коммунисты #Оксана Ващенко