Розбила багаторічний шлюб головного комуніста країни: що відомо про молоду дружину Симоненка і як вона виглядає (фото)

Оксана Ващенко молодша за Петра Симоненка на 26 років

Колишній нардеп України, лідер фракції КПУ Петро Симоненко у віці 56 років несподівано шокував усіх своїм розлученням з дружиною Світланою, яка була його ровесницею і була у стосунках із майбутнім політиком ще зі шкільної лави. Причиною розлучення багаторічного шлюбу стало нове кохання політика — ним стала 31-річна Оксана Ващенко, яка народила Симоненку нових спадкоємців.

Оксана Ващенко — журналістка та засновниця інформаційного агентства ГолосUA, яке розповсюджувало проросійську пропаганду. У 2021 році суд встановив, що ГолосUA порушив законодавчі норми щодо заборони на пропаганду тоталітарного комуністичного режиму та використання комуністичної символіки.

2004 року Ващенко висвітлювала президентську кампанію Петра Симоненка та супроводжувала його у поїздках по всій Україні. Після цього парочку кілька разів бачили разом у закладах Києва.

На фото: колишня дружина Петра Симоненка – Світлана. Праворуч — Оксана Ващенко

Роман Ващенко та Симоненко залишався прихованим доти, доки жінка не завагітніла. Після народження дочки Марії у 2009 році, лідер КПУ вирішив розлучитися з дружиною Світланою, яка подарувала йому двох синів: Андрія (1974) та Костянтина (1977).

Восени 2009 року Ващенко та Симоненко зареєстрували свій шлюб у Дарницькому РАГСі Києва. Зараз подружжя (різниця у шлюбі 26 років) продовжує жити разом і виховує трьох дітей: дочку Марію, сина Івана (2010) та сина Тимофія (2015).

Нагадаємо, що Симоненко був головою Комуністичної партії України понад 20 років. Раніше "Телеграф" писав, де зараз Петро Симоненко, якого СБУ викрила у співпраці з російськими спецслужбами.