"Телохранитель" первых лиц Украины, потративший на свадьбу сына целое состояние: где сейчас и как выглядит Валерий Гелетей (фото)

Гелетей пробыл в должности министра обороны 103 дня

Валерий Гелетей — тринадцатый министр обороны Украины, который пробыл в этой должности в 2014 году всего 103 дня. Его называли "телохранителем" первых лиц Украины, а сам Гелетей оскандалился из-за роскошной свадьбы своего сына.

Он обещал восстановить территориальную целостность страны и провести парад победы в Крыму. "Телеграф" рассказывает, что известно о Валерии Гелетее, где он и как выглядит сегодня.

Кто такой Валерий Гелетей

Родился 28 августа 1967 года в селе Большой Коропец Мукачевского района Закарпатской области. В 1990 году окончил Ивано-Франковскую специализированную среднюю школу милиции, а в 1994 году — Украинскую академию внутренних дел.

Гелетей — бывший оперуполномоченный и экс-начальник Управления по борьбе с организованной преступностью в Киеве. С 2007 по 2009 год занимал пост руководителя Управления государственной охраны и за два года получил звание генерал-полковника.

В марте 2014 года и.о. президента Александр Турчинов вновь назначил Гелетея начальником Управления государственной охраны. В июле Верховная Рада, по предложению президента Петра Порошенко, утвердила его на посту министра обороны.

Фото: interfax

"Я убежден, что Украина победит, и поверьте мне, что парад победы будет, обязательно будет в украинском Севастополе", — сказал Гелетей во время принесения присяги в ВР.

Трагедия "Иловайского котла"

Осенью 2014 года специальная следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что Валерий Гелетей и начальник Генштаба Виктор Муженко несут часть ответственности за последствия "Иловайского котла", когда украинские защитники были убиты российской армией во время открытого гуманитарного коридора. По мнению комиссии, Гелетей и Муженко должны были более эффективно отреагировать на информацию о вторжении российских войск под Иловайском.

В результате Гелетей подал в отставку. Позже он был снова назначен начальником управления Государственной охраны, а в 2019 году Валерий Гелетей подал рапорт об увольнении.

Семья Валерия Гелетея и скандал со свадьбой сына

Есть супруга Анжела Гелетей, а также двое сыновей: Александр (1994) и Виктор (2003). Брат – Гелетей Владимир Викторович, бывший заместитель начальника УБОП УМВД Украины в Закарпатской области.

В 2016 году Гелетей женил сына Александра на Дарье Маковецкой, мировом призере по бальным танцам. Празднование свадьбы прошло на крыше пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре Киева. Свадебные организаторы подсчитали, что такое торжество обошлось не менее чем в 1,5 млн гривен, что в три раза превышал годовой доход "телохранителя" первых лиц Украины в 2015 году.

На вопрос корреспондента "ТСН" о стоимости мероприятия Гелетей воздержался от ответа. Фотографии, опубликованные гостями в соцсетях, позже были удалены.

Где сейчас Валерий Гелетей

Точное местонахождения бывшего министра обороны Украины неизвестно. Последний пост на странице Гелетея в Фейсбуке датирован 12 апреля 2019 года. Однако в январе 2022 года были загружены последние две фотографии.

На одном фото Валерий Гелетей позирует в пиксельной военной форме ВСУ и бронежилете.

На следующем фото Валерий Гелетей сфотографирован в окружении украинских военных.

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