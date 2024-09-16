"Черный рот" Партии регионов, на которую Безуглая объявляла охоту: где сейчас Елена Бондаренко, сравнившая Януковича с Мадонной

Была за Россию, но отправила дочь учиться и жить в США

Елена Анатольевна Бондаренко — бывший депутат от Партии регионов, известная своими антиукраинскими взглядами и поддержкой русскоязычного контента. Она была соратницей президента-беглеца Виктора Януковича и называла украинских защитников "преступниками".

Известная пропагандистка, связанная с Партией Регионов, на протяжении многих лет влияла на редакционную политику украинских телеканалов, когда была председателем Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации, и сама была руководительницей закрытого пророссийского пропагандитского телеканала КРТ.

Украинофобные скандалы Елены Бондаренко

Елена Бондаренко (до замужества — Коваленко) родилась в Макеевке. Образование она получила в Донецком институте журналистики. Карьерный путь Бондаренко начался в 2001 году с должности пресс-секретаря Бориса Колесникова, главы Донецкого облсовета и ключевой фигуры Партии Регионов.

Фото: УНИАН

После Оранжевой революции, когда Колесникова арестовали на короткий срок, Бондаренко активно защищала его в медийном пространстве. В 2006 году она впервые избирается в парламент и начинает активно продвигать идеологию Партии Регионов, становясь ее "черным ртом", в том числе выступая против украиноязычного контента в СМИ и поддерживая пророссийские инициативы, такие как антикампания против переименования Донецкого университета в честь Василия Стуса. Она также входила в группу депутатов, которые обратились в польский Сейм с призывом признать Волынскую трагедию геноцидом поляков и осудить самых украинцев.

В 2013 году Бондаренко сравнила Януковича с Мадонной. Она заявила, что он может привлечь не меньшее количество поклонников, чем американская певица. "Президент был в Сербии и потому не смог зачитать доклад (от оппозиции — ред.). Может, вам Мадонну вместо него подать? Почему бы нет? Янукович такие же толпы поклонников собирает. Покажите мне, кто может лучше!" — заявила тогда Бондаренко.

В интервью немецкому изданию Spiegel Online 20 февраля 2014 года Елена Бондаренко заявила, что действия полиции на Майдане были "недостаточно жесткими". На вопрос журналиста, что некоторых протестующих застрелили выстрелом в голову, нардеп ответила, что на площади уже не осталось мирных участников, а присутствовали только "вандалы, поджигатели и вооруженные экстремисты".

Когда украинские журналисты принесли в парламент фотографии избитых коллег, Бондаренко, в то время руководитель парламентского комитета по свободе слова, с улыбкой заявила, что не собирается смотреть на эти снимки, ссылаясь на свою "слабую психику".

После аннексии Крыма и оккупации Донбасса, включая ее родную Макеевку, бывшая регионалка продолжала называть войну "гражданской" и обвинять украинскую власть, пришедшую к руководству в 2014 году.

Где сейчас Елена Бондаренко

После полномасштабного вторжения Елена Бондаренко пропала не только из медийного пространства, но и соцсетей. Последнее видео на канале Бондаренко на YouTube датировано 20 февраля 2022 года.

Геотег ее страницы в Инстаграме, которая недоступна для просмотра на территории Украины, указывает на Россию. На данный момент точное местонахождение украинофобки неизвестно.

О семье Бондаренко также мало информации. Она замужем за Андреем Бондаренко, который с 2010 по 2012 год был замминистра чрезвычайных ситуаций. Есть двое детей: Полина (1999) и Михаил (2010). Если про сына ничего неизвестно, то ее дочь совсем не скрывается от публичности.

Девушка живет в США, где строит музыкальную карьеру. Там она выступает под именем Лина Купер, а 3 сентября девушка заявила, что беременна первенцем. У девушки нет общих фото со скандальной матерью.

Дочь ЕленыБондаренко с мужем

В сентябре 2022 года депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Фейсбуке предложила разыскать соратницу Януковича. "А где Елена Бондаренко? Давайте найдем. Столько шума по каналам... Информационно-психологические операции. А после 24 февраля исчезла, когда "что-то пошло не так". Думает, забыли?… Помню, у нее дочь в США была…", – писала Безуглая.

Напомним, что 8 сентября стало известно о смерти Александра Маслякова. Ранее "Телеграф" писал, как Масляков и его сын поддерживали Путина и занимались российской пропагандой.