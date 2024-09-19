Внучка "вернула" в большую политику, но быстро оказался в "Миротворце": скандалы самого первого премьер-министра Украины Витольда Фокина и где он сейчас

Личность 91-летнего дедушки певицы Маши Фокиной окутана скандалами

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин имел возможность сыграть ключевую роль в восстановлении мира на Донбассе, но из-за своих противоречивых заявлений в 2020 году одиозный политик быстро закончил свою карьеру переговорщика.

25 октября Фокину исполняется 92 года. Он родился в селе Новониколаевка, тогдашняя Днепропетровская область, ныне Запорожская область, но провел свою молодость на Луганщине и стал первым официальным премьер-министром независимой Украины. "Телеграф" рассказывает о Витольде Фокине, какие скандалы окутали его личность и где он сейчас.

Что известно о Витольде Фокине

Родился в 1932 году в семье педагогов. Получил образование в области разработки месторождений полезных ископаемых, окончив в 1954 году Днепропетровский горный институт. После завершения учебы был направлен в Луганскую область, где занимал руководящие должности на шахтах и предприятиях в городах Антрацит, Красный Луч, Первомайск и Свердловск (сейчас Довжанск).

Студент Витольд Фокин в Днепропетровском горном институте, 1952 год. Фото: gordon.com.ua

Политическая деятельность Фокина началась в 1971 году с работы в Госплане УССР, где к 1987 году он достиг должности руководителя. С 1990 года в течение двух месяцев занимал должность заместителя председателя Совета министров, а уже в октябре стал и.о. председателя Совета министров Украины.

Леонид Кучма и Витольд Фокин. Фото: parlament.ua

В 1991 году Витольд Фокин официально возглавил правительство и, после обретения Украиной независимости, сохранил пост премьер-министра. В сентябре 1992 года подал в отставку, а его место занял Леонид Кучма, жена которого родилась в России.

Семья Витольда Фокина

В 2023 году умерла жена Фокина — Тамила Григорьевна. Имеет двух детей: сына Игоря и дочь Наталью. Сын Витольда Павловича ранее был заместителем председателя СП "Девон", занимается банковско-финансовой инвестиционной деятельностью.

Игорь женат, и в этом браке родилась внучка Фокина — Маша Фокина, известная украинская певица. Со стороны дочери Натальи у Витольда Фокина есть внук Олег и правнук Алексей.

Маша Фокина со своим дедушкой и бабушкой. Фото: instagram.com/mashafokina

Певица с отцом Игорем Фокиным. Фото: instagram.com/mashafokina

Витольд Фокин в ТКГ и дальнейшие скандалы

3 августа 2020 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил Витольду Фокину присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку считалось, что его образ будет положительно воспринят на оккупированных территориях. 18 августа Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ, однако меньше чем через два месяца президент Украины разочаровался в нем.

С самого начала работы в ТКГ Фокин занял явно пророссийскую позицию. Его высказывания о способах урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной на Донбассе вызвали бурную волну негатива. Фокин предлагал:

Провести выборы и придать Донбассу особый статус

Амнистировать пророссийских боевиков, которых назвал "повстанцами"

Также на заседании комитета парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Фокин заявил, что он не видит прямого участия России на Донбассе. После этого заявления "Миротворец" добавил Фокина в свою базу с такой аннотацией: "Провокатор. Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине. Отрицание российской агрессии. Участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей".

30 сентября Зеленский принял решение об увольнении Фокина. Также разразился громкий скандал из-за заявления его внучки Маши Фокиной, которая сообщила в интервью программе "Светская жизнь", что ее дедушка оказался в ТКГ благодаря ее тесной дружбе с Андреем Ермаком.

Где сейчас Витольд Фокин

Последняя запись на странице Фокина в Фейсбуке датируется 2 апреля 2021 года. С 2022 года первый премьер-министр Украины не давал никаких интервью и не был в медийном пространстве. В марте 2022 года артистка рассказала, что дом ее дедушки разрушила российская ракета. Точное местонахождения бывшего политика неизвестно.

Ранее "Телеграф" пообщался с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным. В интервью бывший премьер рассказал о причинах распада СССР и не только.