"Охоронець" перших осіб України, який витратив на весілля сина цілий статок: де зараз і як виглядає Валерій Гелетей (фото)

Гелетей пробув на посаді міністра оборони 103 дні

Валерій Гелетей — тринадцятий міністр оборони України, який пробув на цій посаді у 2014 році лише 103 дні. Його називали "охоронцем" перших осіб України, а сам Гелетей оскандалився через розкішне весілля свого сина.

Він обіцяв відновити територіальну цілісність країни та провести парад перемоги у Криму. "Телеграф" розповідає, що відомо про Валерія Гелетея, де він і як виглядає сьогодні.

Хто такий Валерій Гелетей

Народився 28 серпня 1967 року у селі Великий Коропець Мукачівського району Закарпатської області. 1990 року закінчив Івано-Франківську спеціалізовану середню школу міліції, а 1994 року — Українську академію внутрішніх справ.

Гелетей — колишній оперуповноважений та ексначальник Управління боротьби з організованою злочинністю у Києві. З 2007 по 2009 рік обіймав посаду керівника Управління державної охорони і за два роки отримав звання генерал-полковника.

У березні 2014 року в.о. президента Олександр Турчинов знову призначив Гелетея начальником Управління державної охорони. У липні Верховна Рада, на пропозицію президента Петра Порошенка, затвердила його на посаді міністра оборони.

Фото: interfax

"Я переконаний, що Україна переможе, і повірте мені, що парад перемоги буде, обов’язково буде в українському Севастополі", — сказав Гелетей під час складання присяги до ВР.

Трагедія "Іловайського котла"

Восени 2014 року спеціальна слідча комісія Верховної Ради дійшла висновку, що Валерій Гелетей та начальник Генштабу Віктор Муженко несуть частину відповідальності за наслідки "Іловайського котла", коли українських захисників було вбито російською армією під час відкритого гуманітарного коридору. На думку комісії, Гелетей та Муженко мали більш ефективно відреагувати на інформацію про вторгнення російських військ під Іловайськом.

В результаті Гелетей подав у відставку. Пізніше його знову призначили начальником управління Державної охорони, а у 2019 році Валерій Гелетей подав рапорт про звільнення.

Сім’я Валерія Гелетея і скандал із весіллям сина

Є дружина Анжела Гелетей, а також двоє синів: Олександр (1994) та Віктор (2003). Брат – Гелетей Володимир Вікторович, колишній заступник начальника УБОЗ УМВС України в Закарпатській області.

У 2016 році Гелетей одружив сина Олександра на Дар’ї Маковецькій, світовій призерці з бальних танців. Святкування весілля відбулося на даху п’ятизіркового готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва. Весільні організатори підрахували, що така урочистість обійшлася не менш ніж у 1,5 млн гривень, що втричі перевищував річний дохід "охоронця" перших осіб України у 2015 році.

На запитання кореспондента "ТСН" щодо вартості заходу Гелетей утримався від відповіді. Фотографії, опубліковані гостями у соцмережах, пізніше були видалені.

Де зараз Валерій Гелетей

Точне місцезнаходження колишнього міністра оборони України невідоме. Останній пост на сторінці Гелетея у Фейсбуці датований 12 квітня 2019 року. Однак у січні 2022 року було завантажено останні дві фотографії.

На одному фото Валерій Гелетей позує у піксельній військовій формі ЗСУ та бронежилеті.

На наступному фото Валерія Гелетея сфотографовано в оточенні українських військових.

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