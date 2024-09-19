Его обливали зеленкой и "выбрасывали" в помойку: где сейчас Тарас Чорновил, который назвал Януковича "свадебным генералом" (фото, видео)

Младший сын Вячеслава Чорновила, которого назвали госпредателем "Волки Да Винчи"

Тарас Чорновил – известный украинский политик. Он самый младший сын Вячеслава Чорновила, советского диссидента и депутата, погибший в результате трагического ДТП 25 марта 1999 года.

60-летний бывший член Партии регионов в последние годы попадал в несколько скандалов, связанных с его политической деятельностью и неоднозначными высказываниями. "Телеграф" рассказывает, что известно о Тарасе Чорновиле, почему его "выбрасывали" в мусорник в 2023 году и где он сейчас.

Что известно о Тарасе Чорновиле

Родился 1 июня 1964 года в городе Львов в семье политического деятеля Вячеслава Чорновила и медика, культурного и церковного деятеля Елены Антонив. После окончания школы работал лаборантом на кафедре прикладной геодезии во Львовском политехническом институте, а затем поступил во Львовский политехнический университет на биологический факультет, однако учебу не завершил. Также получал образование заочно в Украинской академии книгопечатания.

В 2001 году начал обучение в Институте повышения квалификации при Львовском университете по специальности "международное право", но в 2005 году был отчислен за неуплату за обучение и ненаписанную дипломную работу.

Тарас Чорновил вместе с матерью Еленой Антонив, 1986 год. Фото: parlament.ua

С 1982 года Тарас Чорновил успел прослужить в советской армии, поработать санитаром во львовской больнице, редактором в изданиях "Украинский вестник", "Молодая Украина", "Стрим". С 1990 по 1992 год руководил Украинским независимым издательско-информационным союзом, а также был советником своего отца.

Тарас Чорновил с отцом. Фото: istpravda.com.ua

Тарас Чорновил и политика

В 2002 году мужчина был избран в Верховную Раду от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", но затем присоединился к фракции Партии регионов. В декабре 2004 года Тарас Чорновил стал доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича и возглавил его избирательный штаб. Это решение вызвало удивление среди патриотических сил, а самого политика даже обвинили в предательстве.

"Сказать, какой на самом деле Янукович человек, могу субъективно: он мне импонирует, потому что достаточно цельный, твердый человек, который при этом не лишен нормальных человеческих эмоций", — говорил Чорновил о Януковиче в 2005 году.

В 2005-2006 годах Чорновил дважды был избран в Верховную Раду в качестве представителя "Партии регионов". В октябре 2008 года он решил покинуть партию, объясняя свой выход наличием интриг, охвативших политическую силу. В 2010 году Чорновил отметил, что Янукович "расправляется с теми, кто является невыгодными партнерами для России" и назвал его "свадебным генералом".

В декабре 2014 года, выступая со сцены Майдана, Чорновил извинялся перед протестующими за свою поддержку Януковича: "Я хочу извиниться перед теми из вас, кто в 2004 году разобрался, кто такой Янукович, а мне не хватило ума… Янукович уверен, что у него есть тыл – Донбасс. Покажите ему, что у него нет этого тыла".

Скандал Чорновила с "Волками да Винчи"

1 июня 2023 политик оскорбил председателя медслужбы "Волков Да Винчи" и вдову военнослужащего Дмитрия Коцюбайла Алину Михайлову. В своем Telegram-канале Чорновил опубликовал часть интервью Алины Михайловой с журналисткой Яниной Соколовой в эфире 5 канала и охарактеризовал ее как "подолигархическую шмару". После того, как украинцы выразили свое возмущение, он удалил публикацию, объяснив, что не собирался обидеть Михайлову лично.

13 июня 2023 года группа молодых людей напала на Чорновила возле его дома: его облили мочой и зеленкой, а затем четверо мужчин схватили его и выбросили в мусорный контейнер, обвиняя в госизмене. После этого Михайлова назвала бывшего регионала "политической проституткой" и "поблагодарила украинский народ". Одновременно Чорновил заявил, что содеянное с ним – личная месть со стороны Банковой.

Где Тарас Чорновил сейчас

После полномасштабного вторжения Чорновил критикует политику президента Украины Владимира Зеленского и обвиняет действующую власть в сотрудничестве с Кремлем. По его словам, война с Украиной должна была завершиться к 2020 года.

"Когда мы сейчас говорим о годовщине войны, у меня самая большая боль знаете в чем? Не в том, что произошло. А в том, что она не должна вообще состояться… До 2020 года мы бы забыли, что такое война, и над нами висела бы только одна проблема: у нас есть Крым, который у нас оккупирован… Все это произошло только потому, что кто-то не захотел поверить, что будет война. Кто демонстративно показывал какие-то миротворческие шаги. Или сдавал откровенно Украину", — сказал Чорновил.

Бывший регионаловец времен Януковича находится в Украине. В Фейсбуке отмечено, что Тарас Чорновил работает политологом как "независимый эксперт".

На своем канале в YouTube продолжает выкладывать видео с критикой власти и анализом тех или иных событий, происходящих в политике и на фронте.

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