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Его обливали зеленкой и "выбрасывали" в помойку: где сейчас Тарас Чорновил, который назвал Януковича "свадебным генералом" (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
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Тарас Чорновил – бывший регионаловец
Тарас Чорновил – бывший регионаловец. Фото Коллаж "Телеграфа"

Младший сын Вячеслава Чорновила, которого назвали госпредателем "Волки Да Винчи"

Тарас Чорновил – известный украинский политик. Он самый младший сын Вячеслава Чорновила, советского диссидента и депутата, погибший в результате трагического ДТП 25 марта 1999 года.

60-летний бывший член Партии регионов в последние годы попадал в несколько скандалов, связанных с его политической деятельностью и неоднозначными высказываниями. "Телеграф" рассказывает, что известно о Тарасе Чорновиле, почему его "выбрасывали" в мусорник в 2023 году и где он сейчас.

Что известно о Тарасе Чорновиле

Родился 1 июня 1964 года в городе Львов в семье политического деятеля Вячеслава Чорновила и медика, культурного и церковного деятеля Елены Антонив. После окончания школы работал лаборантом на кафедре прикладной геодезии во Львовском политехническом институте, а затем поступил во Львовский политехнический университет на биологический факультет, однако учебу не завершил. Также получал образование заочно в Украинской академии книгопечатания.

В 2001 году начал обучение в Институте повышения квалификации при Львовском университете по специальности "международное право", но в 2005 году был отчислен за неуплату за обучение и ненаписанную дипломную работу.

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Тарас Чорновил вместе с матерью Еленой Антонив, 1986 год. Фото: parlament.ua

С 1982 года Тарас Чорновил успел прослужить в советской армии, поработать санитаром во львовской больнице, редактором в изданиях "Украинский вестник", "Молодая Украина", "Стрим". С 1990 по 1992 год руководил Украинским независимым издательско-информационным союзом, а также был советником своего отца.

тарас чорновил вячеслав чорновил елена антонив
Тарас Чорновил с отцом. Фото: istpravda.com.ua

Тарас Чорновил и политика

В 2002 году мужчина был избран в Верховную Раду от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", но затем присоединился к фракции Партии регионов. В декабре 2004 года Тарас Чорновил стал доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича и возглавил его избирательный штаб. Это решение вызвало удивление среди патриотических сил, а самого политика даже обвинили в предательстве.

"Сказать, какой на самом деле Янукович человек, могу субъективно: он мне импонирует, потому что достаточно цельный, твердый человек, который при этом не лишен нормальных человеческих эмоций", — говорил Чорновил о Януковиче в 2005 году.

виктор янукович тарас чорновил
Фото: pravda.com.ua

В 2005-2006 годах Чорновил дважды был избран в Верховную Раду в качестве представителя "Партии регионов". В октябре 2008 года он решил покинуть партию, объясняя свой выход наличием интриг, охвативших политическую силу. В 2010 году Чорновил отметил, что Янукович "расправляется с теми, кто является невыгодными партнерами для России" и назвал его "свадебным генералом".

тарас чорновил виктор янукович
Фото: pravda.com.ua

В декабре 2014 года, выступая со сцены Майдана, Чорновил извинялся перед протестующими за свою поддержку Януковича: "Я хочу извиниться перед теми из вас, кто в 2004 году разобрался, кто такой Янукович, а мне не хватило ума… Янукович уверен, что у него есть тыл – Донбасс. Покажите ему, что у него нет этого тыла".

Скандал Чорновила с "Волками да Винчи"

1 июня 2023 политик оскорбил председателя медслужбы "Волков Да Винчи" и вдову военнослужащего Дмитрия Коцюбайла Алину Михайлову. В своем Telegram-канале Чорновил опубликовал часть интервью Алины Михайловой с журналисткой Яниной Соколовой в эфире 5 канала и охарактеризовал ее как "подолигархическую шмару". После того, как украинцы выразили свое возмущение, он удалил публикацию, объяснив, что не собирался обидеть Михайлову лично.

алина михайлова янина соколова
Фото: https://t.me/Chornovil_official

13 июня 2023 года группа молодых людей напала на Чорновила возле его дома: его облили мочой и зеленкой, а затем четверо мужчин схватили его и выбросили в мусорный контейнер, обвиняя в госизмене. После этого Михайлова назвала бывшего регионала "политической проституткой" и "поблагодарила украинский народ". Одновременно Чорновил заявил, что содеянное с ним – личная месть со стороны Банковой.

Фото: https://t.me/mykhailovalina

Где Тарас Чорновил сейчас

После полномасштабного вторжения Чорновил критикует политику президента Украины Владимира Зеленского и обвиняет действующую власть в сотрудничестве с Кремлем. По его словам, война с Украиной должна была завершиться к 2020 года.

"Когда мы сейчас говорим о годовщине войны, у меня самая большая боль знаете в чем? Не в том, что произошло. А в том, что она не должна вообще состояться… До 2020 года мы бы забыли, что такое война, и над нами висела бы только одна проблема: у нас есть Крым, который у нас оккупирован… Все это произошло только потому, что кто-то не захотел поверить, что будет война. Кто демонстративно показывал какие-то миротворческие шаги. Или сдавал откровенно Украину", — сказал Чорновил.

Бывший регионаловец времен Януковича находится в Украине. В Фейсбуке отмечено, что Тарас Чорновил работает политологом как "независимый эксперт".

тарас чорновил фейсбук
Фото: facebook.com/taras.chornovil.3

На своем канале в YouTube продолжает выкладывать видео с критикой власти и анализом тех или иных событий, происходящих в политике и на фронте.

тарас чорновил ютуб
Фото: youtube.com/@chornovil_taras

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Теги:
#Партия регионов #Депутаты #Тарас Черновол #Да Винчи #Янина Соколова #Алина Михайлова