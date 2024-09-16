Налоги в Украине хотят повысить "задним числом": как это возможно

Помимо населения, повышенный налог будут платить банки

Минфин будет предлагать повысить налоги "задним числом" с 1 октября. Налоговый Комитет Верховной Рады уже принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта.

Кроме населения, повышенный налог будут платить банки. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Минфин: будут предлагать внедрение повышения налогов "задним числом" с 01 октября. А примем закон где-то в середине октября в лучшем случае ", — написал нардеп.

Он также пояснил, что эти налоговые изменения принесут 58 млрд. гривен в 2024 году и 137 млрд. гривен в следующем.

Комитет рекомендовал принять законопроект, подготовленный в новой редакции в следующем виде:

▪ повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

▪ Увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП ;

▪️ авансовые взносы на АЗС ;

▪️ 1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

▪️ 25% прибыли на финучреждения;

▪️ помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования);

▪️ 50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Напомним, правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Документ определяет основные финансовые показатели страны на следующий год с учетом военного положения. Доходы общего фонда без трансфертов и грантов составят 2 трлн грн. Расходы составят 3,64 трлн грн. На сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить 2,22 трлн. грн., что составляет 26,3% от ВВП.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, какие изменения предусматривает предложенный проект закона по налогам. Он касается не только бизнеса, но и физических лиц.