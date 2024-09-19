Повлияет ли повышение налогов на заплаты и соцвыплаты

Правительство сделало проще всего — залезло в кошелек украинцев

В Украине будет увеличение зарплат и социальных выплат, и это не зависит от предполагаемого роста налогов уже с октября 2024 года. Однако есть люди, которых индексация не коснется.

Об этом заявил нардеп Павел Бакунец в эфире День.LIVE. По его словам, зарплаты учителя, педагога и врача - не социальная выплата, поэтому ее можно поднимать, ища средства в углубленных налогах в Украине.

"Индексация зарплат и социальные выплаты будут, поскольку нам разные международные партнеры дают средства. Наше правительство, не согласовывая это с Верховной Радой, подписывает разные меморандумы, в частности, чтобы не поднимать социальные выплаты", — говорит Бакунец.

Он подчеркнул, что повышение налогов в ближайшее время повлияет на определенные выплаты. В этом вопросе правительство сделало проще всего — залезло в кошелек каждого украинца.

"Военный сбор поднимают с полутора на 5% для всех. То есть, если человек получает 10-12 тысяч гривен на руки и сегодня он платит 150 гривен военного сбора, то придется платить 500. Для ФЛПов, первая-вторая группа, которых больше всего в нашей стране, также увеличится налог", — добавил нардеп.

Бакунец подчеркивает, что это повышение еще не принято, ведь было только одно голосование Рады, но, скорее всего, основные проценты и изменения будут приняты. То есть ФЛП будет платить в Украине от 800 грн военного сбора.

В то же время, по словам нардепа, правительству еще следует залезть и в таможню, и в предприятия азартных игр, где не так честно платят все налоги.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт рассказал, кто заплатит за увеличение налогов.