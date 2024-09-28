Ваша фамилия могла прийти в Украину с древнеримскими легионами: проверьте свою

У украинских фамилий много тайн

На территории современной Украины за ее длинную историю проживало огромное количество народов и племен. Многие из них исчезли бесследно, но другие оставили свой отпечаток в фольклоре, традициях и даже в фамилиях.

Наверняка может показаться странным, но далекая Римская империя в свое время имела влияние и в наших землях. К примеру, под ее протекцию после упадка древней Греции перешли полисы на побережье Черного моря, а некоторые форпосты служили сторожевыми заставами на побережье Дуная в других местах Крыма и Одесской области.

Это может объяснить, откуда у украинцев могли появиться весьма любопытные фамилии, которые не связаны с традиционными славянскими словами.

К таковым например относится фамилия Скриба. Это древняя фамилия, которая произошла от рода деятельности и давалась как прозвище писарям. Скорее всего она не появилась в Украине, но была занесена сюда намного позже.

А вот фамилия Галус имеет более таинственное происхождение, однако сложно не указать на схожесть со словом "gallus", которое является романизированной версией названия народа галлов, проживавших на территории Франции. Название народа переводится как "петух", который они получили за воинственность и бойцовский характер. К слову, в Украине также весьма популярна фамилия Галата, которым во времена древнего Рима называли всех галлов, живущих за Рейном.

Любопытной также является фамилия Лаур, которая связана со словом "laurus" обозначающим лавровый лист или лавровое дерево. В те времена оно символизировало победу и славу. Оно примечательно в первую очередь тем, что наиболее часто встречается в Белгород-Днестровском районе Одесской области, где в древние времена находился римский форпост Тира, использовавшийся для защиты торговых маршрутов и границ империи.

Ну и наконец можно обратить внимание и на то, что в Украине также есть очень редкая фамилия Марс, которая звучит прямо как имя древнеримского бога войны.

Напомним, что людям с казацкого рода и атаманам давили соответствующие родовые имена. Некоторые из них популярны до сих пор.